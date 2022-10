Les bénévoles donnent pour parrainer une famille – Kelowna Capital News

Bien qu’il semble que l’été soit toujours là avec le beau temps que nous avons eu, les nuits se refroidissent et il commence à faire des plans pour la saison des fêtes. Cette semaine, je veux partager deux façons dont les bénévoles aident à rendre la période des fêtes un peu plus joyeuse pour la communauté.

Tout d’abord, chaque année, KCR et Kelowna Capital News s’associent pour partager le guide des activités des fêtes, plein d’événements et d’histoires mettant en vedette des organismes sans but lucratif qui célèbrent la saison. Nous recrutons actuellement des listes et des histoires pour le Guide, donc si vous travaillez avec un organisme à but non lucratif et souhaitez partager votre événement, contactez-nous à communityservices@kcr.ca. Recherchez votre exemplaire du Guide dans Capital News le 17 novembre.

Deuxièmement, le programme annuel Parrainez une famille n’est possible que grâce à des bénévoles et des philanthropes spéciaux qui cherchent à partager leur esprit des fêtes en collectant et en donnant des fonds aux familles dans le besoin. Darryl Reuter est un agent immobilier bien connu et un partisan de la communauté qui a donné de son temps, de son énergie et de ses compétences pour amasser des milliers de dollars pour des organisations au fil des ans, y compris le programme Sponsor a Family de KCR Community Resources.

« Je m’implique depuis le début de la vingtaine », dit Darryl. « Tout a commencé avec un ami qui avait reçu un diagnostic de SLA. Quelques-uns d’entre nous se sont réunis pour organiser un événement caritatif afin d’aider sa famille à rénover leur maison pour répondre à ses besoins. Ce fut un grand succès et j’ai appris que j’avais un ensemble de compétences qui me permettait d’assembler des choses comme ça et j’ai donc continué à le faire.

“Ce doit être quelque chose en quoi je crois”, souligne Darryl qui a lancé des collectes de fonds pour un large éventail de groupes et est l’un des fondateurs des 100 Heroes who Give a Damn. “J’ai le don de rassembler les gens et je plaisante un peu et j’aime m’amuser, et donc je suis généralement partant quand quelqu’un me prépare à une situation amusante.”

« Il y a cinq ans, j’ai décidé de parrainer une famille en organisant une tournée des pubs », se souvient Darryl. «En 2020, nous n’avons pas pu faire le Pub Crawl et nous avons donc associé la gare, leurs fournisseurs et leur personnel à un autre bon ami et client qui a fait don de 5 000 $ pour couvrir les coûts supplémentaires et plus de 300 dîners traditionnels ont été livrés aux familles juste à temps pour Dîner de Noël. L’année dernière, nous avons fait un don direct à KCR pour soutenir le programme Sponsor a Family.

Darryl attribue à sa grand-mère le mérite de lui avoir appris à avoir une vision communautaire.

“Honnêtement, ma grand-mère a beaucoup donné et j’ai vu l’impact qu’elle avait et donc je pense que je reçois un peu de cela d’elle”, déclare Darryl. “Je l’admirais et je voulais faire ça aussi. Pour mon travail, je suis tout le temps là-bas et cela me donne donc l’occasion de me connecter avec beaucoup de gens et de les encourager à faire une différence aussi.

“J’ai l’impression que si vous avez les compétences ou le temps, redonner est l’une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire”, déclare Darryl. « Trop de gens se concentrent sur une seule piste et perdent l’occasion de mettre un sourire sur le visage de quelqu’un. Vous perdez les connexions que vous établissez. Tant de gens que j’ai rencontrés pour la première fois en faisant ce genre de choses sont maintenant mes meilleurs amis.

“En même temps, cependant, je sais que le monde a besoin de toutes sortes de personnes pour faire tourner le monde, donc ceux qui peuvent investir leurs compétences et leur temps et qui aiment le faire devraient le faire”, encourage Darryl.

Pour en savoir plus sur le programme Sponsor-a-Family de KCR ou sur la manière d’organiser une collecte de fonds amusante pour avoir un impact local, rendez-vous sur https://kcr.ca/family-services/sponsor-a-family/.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunautéKelowna