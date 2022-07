Les bénévoles donnent des centaines d’heures à la foire chaque année – Shaw Local

La foire du comté d’Ogle ne pourrait jamais être une réalité sans les centaines d’heures données chaque année par des bénévoles dévoués.

« Cela n’arriverait pas sans eux. C’est à quel point ils sont importants », a déclaré la directrice de la publicité du salon, Carol Magnuson.

La 168e foire du comté d’Ogle se tiendra du mercredi 3 août au dimanche 7 août au parc des expositions, 1440 N. Limekiln Rd., à un mile à l’ouest de l’Oregon, juste au nord de l’Ill. 64.

Un éclairage nouveau et amélioré sur tout le parc des expositions est l’un des projets bénévoles que les visiteurs remarqueront et apprécieront cette année.

Depuis mars, le mari de Carol, Rich Magnuson, et son fils Nate ont passé leur temps libre à changer 60 lumières en LED.

Carol Magnuson a déclaré qu’ils avaient commencé par le bâtiment de l’exposition et avaient parcouru le reste.

Marty Bush, propriétaire d’Ehmens of Oregon, a fourni un camion nacelle pour le projet ainsi que le carburant pour le faire fonctionner.

“C’est un gros don”, a déclaré Magnuson.

Tout, depuis la planification de la foire, la préparation du terrain, le bon déroulement de l’événement et le nettoyage par la suite, est accompli par des bénévoles.

Tous les membres du conseil d’administration de la foire sont bénévoles et travaillent tout au long de l’année pour que l’événement annuel se produise.

“Notre conseil d’administration n’est pas payé pour le temps qu’il consacre”, a déclaré Magnuson. “C’est l’amour de la foire et le plaisir des familles qui assistent et participent qui mettent des sourires sur leurs visages.”

Le travail de préparation commence des mois avant la foire avec la réservation d’artistes et la mise en ordre des contrats.

Les membres du club 4-H ont donné de leur temps ce printemps pour ramasser les débris partout sur le terrain afin que la tonte puisse commencer.

Ensuite, il y a des fleurs à planter, peindre à l’intérieur et à l’extérieur, des bâtiments à nettoyer, des enclos à installer, de nombreux contrôles de sécurité, des pistes à préparer aux tribunes et au manège, des panneaux et des clôtures à installer, des toilettes portables à commander et de la publicité. , Juste pour en nommer quelques-uns.

« Il y a beaucoup de travail dans les coulisses. Il faut une équipe de personnes attentionnées pour tout préparer pour avoir une foire. C’est comme organiser une fête pour 10 000 personnes pendant cinq jours », a déclaré Magnuson.

Pendant la foire, les bénévoles prennent les billets, dirigent le stationnement, nettoient les ordures et fournissent des informations.

Ensuite, tout est nettoyé et rangé et la planification recommence.

Pour honorer les efforts des personnes qui aident, le conseil de la foire nomme chaque année un bénévole de l’année.

“Nous apprécions tous ceux qui donnent une chose très précieuse et c’est leur temps”, a déclaré Magnuson.

Plus de bénévoles sont nécessaires, a déclaré Magnuson, et le conseil d’administration de la foire accueille tous ceux qui souhaitent aider, peu importe le temps qu’ils ont à donner.

“Tout le monde peut se porter volontaire”, a-t-elle déclaré. “Si vous n’avez que deux heures, nous vous emmènerons.”

Pour plus d’informations ou pour faire du bénévolat, appelez le bureau de la foire au 815-732-6962 ou contactez un membre du conseil d’administration de la foire.