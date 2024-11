Les bénéficiaires du SSI recevront deux chèques en novembre, mais aucun en décembre. Voici pourquoi

Quelques Sécurité sociale Les bénéficiaires ont peut-être remarqué quelque chose d’inhabituel pour le calendrier du mois prochain : un paiement supplémentaire par chèque SSI à payer en novembre.

Le léger changement apporté au calendrier de l’administration de la sécurité sociale ne surprendra peut-être pas ceux qui surveillent de près le calendrier 2024 de l’administration, qui précise les dates des différents types de paiements tout au long de l’année. Cependant, pour ceux qui sont habitués à voir de l’argent atterrir sur leurs comptes une fois par mois, cet ajustement peut créer un peu de confusion.

Il est accompagné d’une explication simple : le calendrier. Mais avec environ 7,5 millions de personnes bénéficier des prestations SSI en 2024, même une modification apparemment mineure peut susciter de l’incertitude.

Le même hasard qui entraîne deux contrôles en novembre signifiera qu’aucun contrôle SSI n’arrivera en décembre. Les bénéficiaires du SSI ont été confrontés à la même situation en août lorsqu’ils ont reçu deux chèques et aucun chèque SSI en septembre.

Voici ce qu’il faut savoir sur les avantages SSI en novembre :

Pourquoi les bénéficiaires du SSI reçoivent-ils deux chèques en novembre ?

Destinataires de Revenu de sécurité supplémentaire recevra techniquement deux chèques de novembre en raison d’un problème d’horaire. Habituellement, les prestations du SSI, qui sont des paiements destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées à faible revenu, arrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, mais comme le 1er décembre tombe un dimanche cette année, les paiements du SSI pour décembre seront distribués le vendredi précédent, selon à le calendrier SSA.

De ce fait, les chèques SSI seront émis aux dates de novembre suivantes :

Vendredi 1er novembre

Vendredi 29 novembre

Qu’est-ce que le SSI ?

Le revenu supplémentaire de sécurité, également connu sous le nom de SSI, est différent des prestations de retraite de la sécurité sociale.

Comme expliqué par AARPle SSA distribue les prestations du SSI mais ne les paie pas. Alors que les prestations de sécurité sociale sont financées en grande partie par les impôts sur le revenu, le SSI est financé par le Trésor américain et par des suppléments au niveau des États.

Le SSI est destiné à bénéficier aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui tombent en dessous d’un certain seuil de revenu. Bien que divers facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer l’éligibilité, la SSA indique que les adultes ou les enfants peut avoir droit aux prestations s’ils ont :

La prestation mensuelle maximale disponible pour un particulier en 2024 est de 943 $ et de 1 415 $ pour les couples si les deux parties sont admissibles.

Les avantages SSI sont différents de ce que l’on appelle communément « invalidité » ou assurance invalidité de la sécurité sociale, qui est déterminée par les antécédents professionnels. SSDI verse des prestations aux personnes handicapées et qui ont cotisé un montant important à la sécurité sociale via l’impôt sur le revenu après avoir travaillé suffisamment d’années pour y avoir droit. SSI, en revanche, ne nécessite pas d’antécédents professionnels.

Les cotisations de sécurité sociale vont-elles augmenter en 2025 ?

Le Administration de la sécurité sociale a annoncé début octobre que l’ajustement au coût de la vie (COLA) pour 2025 serait de 2,5 %, soit une augmentation moindre par rapport à l’augmentation de 3,2 % de 2024. Les bénéficiaires moyens verront leurs paiements mensuels augmenter de 50 $ l’année prochaine pour atteindre 1 957 $, contre 1 907 $ en janvier 2024. Le COLA annuel évite que le pouvoir d’achat des bénéficiaires ne soit érodé par l’inflation.

Paiements actuels de la Sécurité Sociale

Les paiements varient basé sur plusieurs facteursy compris les années travaillées, le total des cotisations de sécurité sociale payées et l’âge de la retraite :

Travailleurs retraités : Environ 1 907 $ par mois

Couples de retraités (déclaration conjointe) : Environ 3 303$ par mois

Prestations de survivant : Moyenne de 1 509,50$ par mois

Conjoints de travailleurs retraités : Moyenne de 910$ par mois

Enfants de travailleurs retraités : Moyenne de 892,39$ par mois

Bénéficiaires du SSI (Particuliers) : Moyenne de 943$ par mois

Bénéficiaires du SSI (Couples): Moyenne de 1 415$ par mois

Comment connaître le montant que vous pourrez recevoir en 2025

Calculateur de COLA de la Sécurité Sociale : Utilisez le calculateur rapide de prestations de la Social Security Administration pour connaître les paiements potentiels.

Calculateur d’ajustement à l’inflation: Consultez le calculateur de la North State Bank pour ajuster les paiements en fonction de l’inflation.

Échéancier de versements de la Sécurité Sociale de novembre

La SSA publie ses calendriers de distribution annuels bien à l’avance. Ainsi, les destinataires peuvent commencer à planifier à l’avance avec les versions déjà publiées. Calendrier 2025. Dans l’état actuel des choses, plusieurs mois en 2025 suivront un schéma similaire à celui du paiement SSI de novembre dernier.

Les bénéficiaires des prestations de retraite typiques de la Sécurité sociale les recevront comme d’habitude ce mois-ci selon SSA :

Mercredi 13 novembre : Dates de naissance entre le 1er et le 10 du mois.

Mercredi 20 novembre : Dates de naissance entre le 11 et le 20 du mois.

Mercredi 27 novembre : Dates de naissance entre le 21 et le 31 du mois.

Applications SSI simplifiées à venir cette année

La semaine dernière, la SSA a annoncé qu’elle mettrait en place un nouveau processus simplifié permettant aux Américains de demander des prestations SSI plus tard cette année.

Le nouveau système en ligne, appelé iClaim, comportera des questions plus simples et rédigées en langage clair, destinées à accélérer le processus pour les demandeurs et les gestionnaires de demandes, selon un communiqué de presse de l’agence.

Cependant, tous les candidats ne pourront pas accéder immédiatement au nouveau système une fois son déploiement commencé. La SSA a déclaré que la phase de décembre sera généralement disponible pour les primo-demandeurs âgés de 18 à près de 65 ans qui ne se sont jamais mariés et qui demandent simultanément des prestations de sécurité sociale et du SSI.

La deuxième phase visant à étendre cette mesure à tous les candidats est prévue pour 2025.

Combien y a-t-il de bénéficiaires SSI en Californie ?

Selon l’administration de la sécurité sociale site webla Californie comptait 1,1 million de bénéficiaires du SSI en 2023, soit le plus grand nombre de tous les États.

Comprend les reportages des journalistes du USA Today Network, Mary Walrath-Holdridge, Mike Snider et Medora Lee.

Cet article a été initialement publié sur Palm Springs Desert Sun : Echéancier de paiement SSI : Deux chèques à venir en novembre