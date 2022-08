Les bénéficiaires de Medicare pourraient trouver un allégement des coûts des médicaments dans le projet de loi sur la santé

Entendre la voix des Américains plus âgés qui font face à des coûts élevés des médicaments mois après mois, c’est entendre de la peur et de l’inquiétude, de la colère et du stress. Beaucoup disent qu’ils trouvent comment s’en sortir, en sautant des vacances et d’autres subtilités pour lesquelles ils ont économisé.

Pour Kim Armbruster, 65 ans, qui a récemment pris sa retraite après une carrière d’infirmière de 40 ans, réduire les coûts de ses médicaments contre le diabète, le rhumatisme psoriasique et la maladie de Graves, une maladie auto-immune affectant la thyroïde, a été une ruée depuis qu’elle a commencé à bénéficier de Medicare. en mars.

Mme Armbruster, de Cary, Illinois, a déclaré qu’elle avait économisé de l’insuline supplémentaire sur les ordonnances remplies lorsqu’elle avait une assurance commerciale, suffisamment pour réduire les coûts avant qu’un plafond mensuel n’entre en vigueur. Mais ses autres conditions ont causé une immense pression financière.

En juin, elle avait atteint le seuil de Medicare pour la couverture catastrophique après avoir payé plus de 7 000 $ pour Enbrel, un médicament qu’elle prend pour l’arthrite ; Synthroid, qu’elle prend pour la maladie de Graves ; Eliquis, pour la fibrillation auriculaire, l’insuline et sa pompe à insuline.

“Il s’agit de penser à l’avenir, de rechercher des alternatives et d’élaborer des stratégies pour le budget de la maison afin de pouvoir prendre les médicaments nécessaires”, a-t-elle déclaré. Apprendre à faire face aux coûts, a-t-elle ajouté, a été comme “un baptême par le feu, apprendre tout ce que je peux éventuellement apprendre à ce sujet pour gérer les coûts des médicaments et rester en bonne santé sans complications”.

Le carrousel de médicaments pris par M. Spring, le patient atteint de démence décédé en avril, comprenait des prix exorbitants pour des médicaments, notamment Eliquis, pour une maladie cardiaque, et Namenda, un médicament contre la maladie d’Alzheimer. M. Spring a également pris un antidépresseur et des médicaments pour atténuer les effets secondaires de Namenda.