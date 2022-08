Les bénéficiaires de la bourse Pell expliquent ce que signifie pour eux la remise de prêt étudiant

“Je suis tellement heureuse que Biden ait tenu sa promesse”, a déclaré Lea Ceasrine, 28 ans, après que la Maison Blanche a annoncé mercredi qu’elle annulerait jusqu’à 10 000 dollars de dette étudiante fédérale et jusqu’à 20 000 dollars pour les bénéficiaires de bourses Pell qui satisfont aux critères de revenu. Comme l’un des plus ou moins 27 millions d’emprunteurs qui gagnent moins de 125 000 dollars par an et sont éligibles pour recevoir jusqu’à 20 000 dollars, le producteur de podcasts basé à Chicago s’attend à bénéficier pleinement de l’allégement de prêt. “Pour ceux d’entre nous qui sont allés à l’université grâce à des bourses Pell, c’est émouvant”, a-t-elle déclaré. Voici ce que le pardon signifiera pour elle et deux autres récipiendaires de Pell Grant.

Avec le pardon, un équilibre “plus gérable”

Lea Ceasrine (à gauche) et une camarade de classe à l’obtention de son diplôme de la Graduate School of Journalism de la City University of New York. Source : Lee Ceasrine

Ceasrine a initialement pris un mélange d’investissements privés et fédéraux prêts étudiants pour payer ses diplômes de licence et de maîtrise et a obtenu un solde de prêt de près de 70 000 $. “Ce Pell Grant était tout”, a-t-elle déclaré. “Sans cela, je n’aurais pas pu aller à l’université.” Les bénéficiaires de Pell Grant affichent généralement des difficultés financières exceptionnelles et représentent plus de 60% des emprunteurs censés bénéficier du plan de pardon, selon le département américain de l’Éducation. “Ce n’est pas parce que nos parents n’avaient pas d’argent que nous ne méritions pas une chance”, a-t-elle ajouté.

Pendant la pandémie, Ceasrine était déterminée à maintenir ses paiements malgré le moratoire prolongé. (Le président Joe Biden a également déclaré que le gouvernement prolongerait la pause de paiement sur la plupart des prêts étudiants fédéraux “une dernière fois” jusqu’au 31 décembre.) “Je me suis fixé comme objectif de rembourser mon premier prêt”, a-t-elle déclaré. Ceasrine a ramené son solde impayé à environ 50 000 $. Une fois la remise appliquée, ce solde devrait être plus proche de 30 000 $. “J’ai l’impression que c’est plus gérable”, a-t-elle déclaré. En savoir plus sur les finances personnelles :

“Un changeur de jeu” et une chance d’économiser pour une maison

Kaya Jones Source : Kaya Jones

“Cela change la donne pour moi”, a déclaré Kaya Jones, 23 ans. Jones est diplômé de l’Université Temple en 2020 avec un baccalauréat en sciences politiques et journalisme. Pour payer ses études, elle occupait deux emplois et comptait sur un combinaison de ressources, y compris les contributions des amis et de la famille et la dette étudiante ainsi que les subventions Pell. Son solde, qui s’élevait à 34 600 $, serait réduit de plus de moitié après avoir obtenu 20 000 $ en pardon. Jones prévoit de consacrer une partie de l’argent à un acompte sur une maison à Philadelphie ou dans les environs. “C’est vraiment excitant”, a-t-elle déclaré.

“L’action de la Maison Blanche ne peut pas s’arrêter ici”

Sara Guillermo Sara Guillermo

Pour Sara Guillermo, la PDG d’Ignite, un programme de leadership politique pour les femmes, le pardon ne réduira pas son solde de 80 000 $. Guillermo, qui vit dans la région de la baie de Californie, consacre entre 1 000 et 1 500 dollars par mois au remboursement de sa dette étudiante de premier cycle et de cycles supérieurs. Elle a reçu des bourses Pell à l’université, mais gagne maintenant au-dessus du seuil de revenu pour bénéficier de l’allègement. “J’aurais aimé que cela se produise il y a 10 ans”, a déclaré le joueur de 38 ans. “Ça a été un très long voyage.”

Cela a été un très long voyage. Sara Guillermo emprunteur étudiant et PDG d’Ignite