Les bénéfices trimestriels de BP s’envolent à 8,2 milliards de dollars dans un contexte d’appels renouvelés pour des impôts exceptionnels

Le géant pétrolier et gazier BP a annoncé mardi des bénéfices au troisième trimestre plus forts que prévu.

La major britannique de l’énergie a affiché un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, utilisé comme indicateur du bénéfice net, de 8,2 milliards de dollars pour les trois mois jusqu’à fin septembre. Cela se compare à 8,5 milliards de dollars au trimestre précédent et à un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice net de 6 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les plus grandes majors pétrolières et gazières du monde ont enregistré des bénéfices exceptionnels ces derniers mois, profitant de la flambée des prix des matières premières à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il a renouvelé ses appels à des taxes plus élevées sur les bénéfices records des sociétés pétrolières, en particulier à un moment où la flambée des prix du gaz et du carburant a stimulé l’inflation dans le monde.

Le président américain Joe Biden a appelé lundi les majors pétrolières à cesser de “profiter de la guerre” et a menacé de poursuivre des impôts plus élevés si les géants de l’industrie ne travaillaient pas sur les prix du gaz.

Les groupes de l’industrie pétrolière et gazière ont précédemment condamné les appels à une taxe exceptionnelle, avertissant qu’elle ne résoudrait pas une forte hausse des prix de l’énergie et pourrait finalement décourager les investissements.

Les actions de BP ont augmenté de plus de 45 % depuis le début de l’année.