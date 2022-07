Les bénéfices pourraient être un catalyseur encore plus important pour les actions après la course effrénée du marché aux craintes de taux

Les investisseurs sont susceptibles de se concentrer sur la saison des bénéfices, après la course effrénée du marché sur les attentes à la hausse et à la baisse des hausses de taux de la Réserve fédérale.

Les actions ont été volatiles la semaine dernière. Les trois principaux indices ont affiché de fortes hausses vendredi, après que les craintes que la Fed relèverait les taux d’un point complet ce mois-ci se sont estompées. Pourtant, les actions ont enregistré des pertes hebdomadaires, le S&P 500 ayant baissé de près d’un pour cent à 3 863,16.

Un bond surprise de 9,1 % d’une année sur l’autre de l’inflation à la consommation en juin a fait spéculer mercredi que la Fed serait prête à lutter contre la hausse des prix en dépassant la hausse de trois quarts de point, prévue le 27 juillet.

Mais vendredi, les commentaires des responsables de la Fed, un gain surprise de 1 % des ventes au détail en juin et de meilleures données sur les attentes d’inflation des consommateurs ont renversé ces attentes sur le marché à terme.

“C’était vraiment une excellente étude en psychologie de la foule. Nous avons commencé la semaine avec 92% de chances que ce soit une hausse de 75 points de base, et nous sommes sortis mercredi avec 82% de chances que ce soit 100 points de base”, a déclaré Art. Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities. Cent points de base équivaut à un point de pourcentage.

Vendredi, les stratèges ont déclaré qu’il y avait à peu près 20% de chances pour une hausse de 100 points de base sur le marché.

Au cours de la semaine à venir, les nouvelles sur les bénéfices pourraient donner le ton, comme le rapporte un groupe diversifié d’entreprises. Les grandes banques continuent leurs rapports lundi, avec des communiqués de Bank of America et Goldman Sachs. Johnson & Johnson, Netflix et Lockheed Martin publient leurs résultats mardi. Tesla et United Airlines publient leurs chiffres trimestriels mercredi. AT&T, Union Pacific et Travelers font partie de ceux qui ont fait rapport jeudi. American Express et Verizon publient tous deux leurs résultats vendredi.

Outre les bénéfices, il existe quelques publications de données clés, principalement autour du logement. L’indice du marché du logement de la National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo sera publié lundi. Les mises en chantier sont annoncées mardi et les ventes de maisons existantes sont attendues mercredi. Jeudi, il y a l’enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie. Enfin, les PMI manufacturiers et des services sont publiés vendredi.

“Chaque point de données compte et aussi ce que disent les entreprises. La semaine prochaine … c’est une image beaucoup plus large en termes de bénéfices et d’économie”, a déclaré Quincy Krosby, stratège en chef des actions chez LPL Financial. “S’il y a des révisions négatives et des inquiétudes croissantes à la suite des prévisions, je pense que vous allez voir des questions sur la façon dont la Fed va interpréter cela… L’autre point est de savoir si le marché peut ou non s’appuyer sur le rallye d’aujourd’hui.”