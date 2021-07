Les bénéfices pourraient être le principal moteur des marchés au cours de la semaine à venir alors que les investisseurs surveillent les obligations

Traders sur le parquet de la Bourse de New York Source : NYSE

Les actions entrent dans une semaine chargée pour les informations sur les bénéfices avec deux questions déroutantes qui pèsent sur le marché. L’une est de savoir si les gros gains des bénéfices des entreprises commenceront à stimuler les actions avec des rapports de bénéfices solides. Ce n’était pas le cas pour certaines actions du secteur financier la semaine dernière. L’autre question est de savoir si la baisse surprise du rendement des bons du Trésor à 10 ans envoie un message que les investisseurs en actions devraient tenir compte. Le rendement de référence à 10 ans, qui évolue à l’opposé du prix, était à 1,30 % vendredi, après avoir chuté en dessous de ce niveau jeudi. Les indices boursiers ont glissé sur la semaine, le S&P 500 en baisse de près de 1% et le Dow Jones d’environ 0,5% sur la semaine. Le Nasdaq, qui a généralement bénéficié de la baisse des rendements, a perdu plus de 1,9% sur la semaine. Les actions ont connu une journée difficile vendredi, se vendant jusqu’à la cloche de clôture. Les secteurs défensifs, comme les soins de santé, les biens de consommation de base et les services publics, ont progressé au cours de la séance, tandis que les secteurs cycliques, comme l’énergie et les matériaux, ont été durement touchés.

Les compagnies aériennes, les chemins de fer, les sociétés pharmaceutiques et la technologie font partie des nombreuses industries qui publient des résultats au cours de la semaine à venir. Netflix rapporte mardi, tandis que Johnson & Johnson, Coca-Cola et Verizon publient leurs résultats mercredi. Intel et AT&T rapportent jeudi. American Express et Honeywell publient leurs résultats trimestriels vendredi. « Les bénéfices seront à l’honneur au cours de la semaine à venir », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA. « Vous n’allez pas voir les données économiques sur les bénéfices supérieurs. »

Les données prennent le pas sur les revenus

Parmi la poignée de rapports économiques figurent les mises en chantier mardi et les ventes de maisons existantes jeudi. Stovall a déclaré qu’il surveillait le rapport sur les bénéfices pour voir si les actions se redressent ou languissent après les résultats. Il a déclaré que les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient désormais augmenter de plus de 66% pour le trimestre. « Je pense que cela signifie que les investisseurs considèrent ce trimestre comme un trimestre record dans le cycle des bénéfices », a-t-il déclaré. « Nous obtenons ce que les analystes attendaient, voire plus, mais comme nous sommes maintenant du côté sous le vent du cycle des bénéfices, je pense que les investisseurs vont probablement prendre des bénéfices parce que leurs attentes ont été satisfaites et ne seront pas dépassées dans trimestres à venir. » James Paulsen, stratège en chef des investissements chez The Leuthold Group, a déclaré que les bénéfices pourraient être davantage un facteur pour les actions au cours de la semaine beaucoup plus calme à venir. La semaine dernière, le marché s’est concentré sur deux jours de témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et de données importantes, comme l’indice des prix à la consommation et les ventes au détail.

Les obligations sont à l’honneur

« Je pense que le plus gros problème restera le rendement des obligations à 10 ans », a déclaré Paulsen. Il a déclaré que la clé sera de savoir si le rendement à 10 ans retombe à son récent creux de 1,25% ou dépasse le niveau important de 1,4%. « Je pense que la baisse continue du rendement des obligations effraie les investisseurs en général, mais en particulier les investisseurs en actions », a déclaré Paulsen. La baisse du rendement à 10 ans a récemment été considérée favorablement car la baisse des taux d’intérêt est positive pour les valeurs technologiques et de croissance. Mais le rendement attire maintenant l’attention pour continuer à baisser, contrairement au commerce de reflation et défiant les prévisions de rendements plus élevés.