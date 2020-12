Les milliardaires américains ont gagné tellement d’argent pendant la pandémie de Covid-19 que leurs bénéfices depuis mars sont suffisants pour donner à chaque résident américain un chèque de 3000 dollars sans couper dans leur richesse antérieure au virus, selon un nouveau rapport.

Au cours des neuf derniers mois, les 651 milliardaires qui ont élu domicile aux États-Unis ont augmenté leur richesse de 1,06 billion de dollars, selon un rapport publié mardi par les Américains pour l’équité fiscale et l’Institut d’études politiques. Loin d’être négativement impactés par les fermetures économiques liées à la pandémie, les super-riches du pays semblent avoir prospéré au milieu des politiques qui ont plongé tant d’Américains ordinaires dans la pauvreté.

La richesse des milliardaires a tellement augmenté qu’ils ont pu réduire »chaque homme, femme et enfant du pays« Un chèque de stimulation de 3 000 $ et »être encore plus riches qu’il y a neuf mois», A déclaré le directeur exécutif d’ATF, Frank Clemente, dans un communiqué de presse mardi.

Le rapport a suivi les bénéfices des gros chats du 18 mars, date approximative du début des fermetures économiques, au 7 décembre. les entreprises et leurs proches au coup de poing du coronavirus et de la réponse politique.

Après neuf mois de ratissage dans l’argent, la richesse totale des milliardaires avait grimpé de 36% pour atteindre plus de 4 billions de dollars, soit près du double des 2,1 billions de dollars de richesse détenus par les 50% les plus pauvres des Américains.

La monstrueuse pile de liquidités équivaut à doubler le déficit budgétaire de deux ans de tous les États et gouvernements locaux, un chiffre estimé à 500 milliards de dollars grâce aux effets dévastateurs des fermetures économiques sur les recettes fiscales. Il s’approche même de la somme massive que le gouvernement fédéral dépense pour Medicare et Medicaid – 644 milliards de dollars et 389 milliards de dollars en 2019, respectivement, selon le rapport.

Alors que la plupart des Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne ont reçu un seul paiement de relance de 1 200 $ dans le cadre du sauvetage de la pandémie de la loi CARES en mars, un deuxième chèque de relance promis ne s’est pas concrétisé. Le programme de chômage élargi qui distribuait 600 dollars par semaine aux Américains nouvellement sans emploi a pris fin en juillet, et alors que le président Donald Trump a publié un décret pour combler l’écart avec un paiement hebdomadaire moins généreux de 300 dollars, le Congrès a jusqu’à présent refusé de passer. un deuxième plan de sauvetage de Covid-19 alors même que le reste des programmes de sauvetage expirera à la fin de l’année.

L’un des principaux bénéficiaires de l’explosion fiscale a été le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, dont la fortune personnelle a augmenté de 63% depuis mars alors que les Américains bloqués se sont tournés vers les achats en ligne pour répondre à leurs besoins. Le magnat de la vente au détail a été vivement critiqué pour les mauvais traitements que son entreprise aurait infligés aux employés des entrepôts d’Amazon au début de la pandémie, mais s’il avait distribué sa manne de 71,4 milliards de dollars aux employés d’Amazon, les travailleurs auraient reçu 88000 dollars chacun tout en laissant leur patron aussi riche que lui. était avant l’épidémie de coronavirus.

Et Bezos, considéré comme l’homme le plus riche des États-Unis, n’était même pas le plus béni par Covid-19. Ce titre revient au milliardaire Tesla Elon Musk, dont la richesse a augmenté de 542% – de « juste»24,6 milliards de dollars en mars à 143 milliards de dollars en décembre. Musk est également sur le point de devenir un peu plus riche, après que sa société de satellites StarLink ait remporté une vente aux enchères de la Federal Communications Commission pour fournir de la bande passante à des centaines de milliers d’Américains ruraux.

Les démocrates du Sénat ont fait circuler une lettre plus tôt cette semaine exigeant qu’un autre paiement de relance de 1 200 dollars fasse partie du programme d’aide Covid-19 actuellement débattu au Congrès. Le parti a rechigné à une proposition de sauvetage rédigée par les républicains qui exclurait les paiements individuels et inclurait un bouclier de responsabilité de cinq ans pour les entreprises – une mesure que le sénateur du Vermont Bernie Sanders a surnommée avec dérision «sortir de prison carte gratuite pour les entreprises. »

