Pour aider à comprendre où vont nos vies numériques, je vais voler une réplique à «Tous les hommes du président»: suivez l'argent. Pourquoi Spotify se lance-t-il dans les podcasts? Parce que la musique en streaming est un piège financier et que Spotify doit trouver quelque chose qui ne l'est pas. La volonté d'Uber de tout livrer est une tactique classique: si une entreprise n'est pas rentable, utilisez-la comme base pour vendre quelque chose d'autre qui l'est. Apple se lance dans les abonnements aux cours de fitness et (peut-être éventuellement) des voitures parce qu'il essaie de trouver un deuxième acte après l'iPhone. Les entreprises qui façonnent la façon dont nous dépensons notre temps et notre argent et les industries du remodelage font des choix basés non seulement sur ce qui nous intéresse, mais aussi sur ce qui est utile pour leurs résultats. Ce n'est pas mal! L'argent est pratique! Et je simplifie à l'extrême les stratégies complexes des entreprises. Bien que les motifs de profit n'expliquent pas tout, ils sont une lentille utile pour voir où la technologie va et pourquoi.

Pour illustrer cela, je vais examiner deux géants de la technologie à succès: Amazon et Google. Amazon a fait ses débuts dans le commerce de détail, où réaliser un profit de quelques centimes sur chaque dollar de marchandise vendu est considéré comme une grande valeur. À peu près tout ce qu’Amazon fait ensuite est relativement plus rentable que d’acheter des mélangeurs et de la nourriture pour chiens auprès des fabricants et de nous les revendre. C’est une des raisons pour lesquelles Amazon peut patauger dans un milliard d’entreprises différentes cela n’a peut-être pas de sens dans l’immédiat – même l’épicerie, qui est une entreprise à faible profit. C’est la magie de commencer la vie avec un potentiel de profit minable. Tout ce qui est nouveau est probablement plus rentable. Google, d’autre part, a fait ses débuts dans la publicité numérique, qui est essentiellement un profit pur. À peu près tout ce qu’il fait ensuite pâlit en comparaison. Même si Google ne réalise pas autant de bénéfices sur chaque dollar de ventes, entrer dans de nouveaux domaines fait vibrer l’entreprise et étend ses technologies à de nouveaux domaines. C’est également vrai pour Amazon. Mais les origines de profit divergentes d’Amazon et de Google créent une dynamique intéressante. La vente de logiciels de cloud computing aux entreprises génère la majorité des bénéfices avant impôts d’Amazon. Mais pour Google, qui est dans le même métier et veut vraiment concurrencer Amazon, le cloud computing ne sera jamais aussi rentable que la principale machine à sous de Google. Cela réduit-il même subtilement les incitations de Google à s’intéresser sérieusement à cette entreprise?

C’est également un problème pour Apple. La vente d’une voiture Apple peut tout simplement ne pas générer les mêmes bénéfices qu’auparavant. Apple vise probablement le marché des voitures de luxe et même les constructeurs de voitures de luxe génèrent probablement des marges bénéficiaires inférieures à celles des iPhones. (Sérieusement, Apple est vraiment doué pour l’argent.) Je ne veux pas être myope à ce sujet. Apple repenser le transport est une perspective passionnante pour nous et pourrait garder l’entreprise à la pointe de la technologie pour les décennies à venir. Mais les motivations de profit des entreprises affecteront les technologies qu’elles poursuivent avec vigueur ou non. Les entreprises de technologie adorent parler de la divination de nos désirs les plus profonds et de changer le monde. L’argent est une motivation grossière. Mais désolé. L’argent fait tourner le monde et la technologie. Faisons de nouveau TikTok?!?! Ce son que vous entendez pourrait être mon cri de frustration. L’arrangement visant à maintenir l’application TikTok aux États-Unis sous la propriété partielle de Walmart et d’Oracle ne se produit probablement pas, The Wall Street Journal signalé. Vous vous souviendrez peut-être que cet accord de l’année dernière était le résultat du spectacle étrange du président des États-Unis négociant en public un accord commercial avec certains des plus puissants dirigeants du monde. Cela était motivé par des inquiétudes concernant la propriété de TikTok par le géant chinois de l’internet ByteDance. Parce qu’il y a peu de séparation en Chine entre les entreprises privées et le gouvernement, certains responsables américains craignaient que l’application de courtes vidéos ne soit utilisée abusivement pour répandre de la propagande et voler les informations personnelles des Américains.

Certaines des préoccupations concernant TikTok étaient légitimes et certaines semblaient motivées par un nationalisme mal orienté. Quoi qu’il en soit, la menace du gouvernement américain de fermer TikTok et la ruée pour rendre sa propriété plus américaine ne revenaient à rien. Mais maintenant, il y a une chance pour une reprise. Le Journal a rapporté que l’administration Biden était en train de déterminer sa propre réponse au risque potentiel des logiciels chinois. Cette fois-ci, réfléchissons davantage à la façon dont nous abordons cela. Parce que si TikTok est la première technologie extrêmement populaire en Amérique qui provient de Chine, je doute que ce soit la dernière. Cette fois, examinons les moyens de rendre toutes sortes d’applications – pas seulement TikTok – plus transparentes sur le matériel dicté par les ordinateurs qui peuvent entraîner les gens dans les théories du complot. C’est une chance de reconsidérer la collecte presque sans restriction des données américaines – par des entreprises étrangères et nationales. C’est aussi l’occasion pour les Américains et notre gouvernement de s’attaquer à ce que nous voulons faire pour que la technologie mondiale devienne moins dominée par les États-Unis. Une question est de savoir si les responsables américains et le public devraient concentrer leur attention sur les menaces technologiques les plus graves venant de l’étranger. (TikTok pourrait ne pas l’être.) Et enfin, tout cela oblige nos politiciens et nos entreprises comme Facebook à cesser d’utiliser la Chine comme un boogeyman fourre-tout. TikTok Part 1 était inutile. Faisons en sorte que la suite ait un sens.