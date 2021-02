«La résilience de l’entreprise au cours de la période a été alimentée par la diversification continue de notre base de marchands dans les secteurs verticaux et les régions», a déclaré van der Does dans une lettre aux actionnaires. « Le plus notable est le rythme auquel les contributions au revenu net de l’Amérique du Nord ont augmenté. »

Malgré les vents favorables d’une demande accrue de paiements en ligne, Adyen a vu sa croissance ralentir en 2020 dans un contexte de forte baisse des volumes de voyages. Pourtant, il est rare de voir une croissance rentable dans le secteur des technologies financières. Les start-ups comme Revolut et N26, par exemple, restent fortement déficitaires.

Adyen n’est pas comme les plateformes fintech destinées aux consommateurs, mais se concentre plutôt sur les paiements aux entreprises. La société fournit des services de paiement à des entreprises telles que Uber, Spotify et Netflix.

Adyen, qui est en concurrence avec la société américaine Stripe et la start-up britannique Checkout.com, est entrée en bourse à la bourse d’Amsterdam en 2018. L’offre publique initiale d’Adyen était l’une des listes technologiques les plus en vue en Europe ces dernières années, aux côtés de Spotify.

Depuis ses débuts, les actions d’Adyen ont grimpé de plus de 700%. Avec une valeur marchande de

63 milliards d’euros, l’entreprise vaut désormais plus que certaines des plus grandes banques européennes, dont BNP Paribas et Santander.

Malgré une position forte sur le marché des technologies de paiement, la concurrence accrue dans l’espace de la part de concurrents privés devrait garder Adyen sur ses gardes. Stripe a levé 600 millions de dollars l’année dernière pour une valorisation de 36 milliards de dollars, et serait en bonne voie pour obtenir un financement supplémentaire à une valeur marchande pouvant atteindre 100 milliards de dollars. Stripe a refusé de commenter les rapports sur la collecte de fonds.

Pendant ce temps, Checkout.com a attiré un tour d’investissement de 450 millions de dollars pour une valorisation de 15 milliards de dollars le mois dernier, ce qui en fait la licorne fintech la plus précieuse d’Europe.