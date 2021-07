Les bénéfices et la Réserve fédérale sont les prochains grands catalyseurs alors que les actions entrent dans la semaine à la hausse

Traders à la Bourse de New York, le 20 juillet 2021. Source : NYSE

Voici venir l’une des plus grosses semaines de marché de l’été. Premièrement, la Réserve fédérale se réunit mardi et mercredi. Bien qu’aucune action ne soit attendue, il pourrait y avoir une mention d’un éventuel retrait de la banque centrale de son programme d’obligations. Cela pourrait faire bouger les marchés puisque la diminution des achats d’obligations par la banque centrale est considérée comme la première étape sur la voie d’une hausse des taux d’intérêt. Ensuite, environ 165 sociétés du S&P 500 publient des rapports sur leurs bénéfices, y compris les plus grands noms de la technologie : Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook. Tesla rapporte, tout comme les poids lourds industriels Boeing et Caterpillar. Il existe de nombreux noms de consommateurs, dont Procter & Gamble et McDonald’s. Il y a aussi des nouvelles économiques importantes. Le deuxième trimestre devrait être la période de pointe pour la croissance post-pandémique, et le produit intérieur brut du trimestre sera publié jeudi. Vendredi, la mesure d’inflation préférée de la Fed, l’indice d’inflation des dépenses de consommation personnelle, est publiée.

De nouveaux sommets pour les principaux indices

Les trois principaux indices boursiers américains entrent dans la semaine chargée avec de nouveaux records de clôture. Le Dow Jones a clôturé au-dessus de 35 000 pour la première fois vendredi. Le S&P 500 a gagné 1% pour clôturer à 4 411,79, et le Nasdaq Composite a terminé la journée en hausse de 1%.

« Je pense que les bénéfices vont être le spectacle, et si la tendance que nous avons observée jusqu’à présent se poursuit la semaine prochaine, et il est probable que ce sera le cas, cela va trouver un marché qui a le moins de résistance à la hausse et je pense c’est une bonne nouvelle », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez National Securities.

Selon Refinitiv, les bénéfices du deuxième trimestre devraient augmenter de 78,1%. « Ça va être fou », a déclaré Hogan. « Je pense que l’ordre de grandeur des battements des bénéfices est toujours sous-estimé, et je pense que cela continuera la semaine prochaine : 87% des entreprises dépassent les estimations. » Hogan a déclaré au début de la saison des résultats, les actions des sociétés qui ont dépassé les attentes n’ont pas réagi, mais maintenant elles le sont et cela devrait continuer. Le fait qu’une poignée d’actions à forte capitalisation boursière, comme Apple, Microsoft et Alphabet, soient si proches les unes des autres pourrait avoir un impact. « C’est comme la Série mondiale des gains en plein été », a-t-il déclaré.

Les actions rebondissent

Les investisseurs surveilleront également le comportement des marchés eux-mêmes. Les actions ont terminé la semaine avec des gains solides, mais la vente massive de lundi a laissé sa marque. Certains stratèges disent cela aurait pu être un signe avant-coureur de nouvelles turbulences plus tard au cours du trimestre. Les actions se sont inspirées du rendement du Trésor à 10 ans, qui baissait lundi par crainte que la variante delta de Covid ne ralentisse la croissance mondiale. Le rendement a atteint un creux de 1,12 % tôt mardi avant de s’inverser. Alors que le rendement de référence augmentait, les actions se sont redressées. Pour l’instant, les actions semblent être prêtes pour plus de gains. Le Dow Jones a clôturé la semaine dernière à 35 061,55, en hausse d’environ 1%. Le S&P 500 a gagné 1,9% pour la semaine, terminant à 4 411,79. Le Nasdaq a grimpé de 2,8% depuis le début de la semaine et la petite capitalisation Russell 2000 a augmenté de 2,1%.

Les services de communication, qui incluent les noms Internet, ont été le secteur le plus performant au cours de la semaine dernière avec un gain de 3,2%. La technologie a également été solide, en hausse de 2,8 %. La consommation discrétionnaire était également un secteur de premier plan, en hausse de 2,9 %. Les produits industriels et les matériaux cycliques ont pris du retard avec des gains fractionnaires, et l’énergie était légèrement inférieure. Scott Redler, directeur stratégique de T3Live.com, a déclaré que les grands noms de la technologie comme Apple et Microsoft se débrouillaient déjà bien en avance sur les bénéfices, il sera donc important de voir comment ils négocient. « Certaines choses ont un prix pour la perfection et d’autres non », a-t-il déclaré. « Microsoft est déjà à un niveau record. Son prix est pour la perfection. Il sera intéressant de voir si Apple peut tenir et rester au-dessus de 150 $. » Apple a clôturé à 148,56 $ par action vendredi. Fed « conversation conique » Ben Jeffery, stratège des taux américains chez BMO, a déclaré que les rendements du Trésor pourraient trouver un catalyseur au sein de la Fed. Il s’attend à ce que le 10 ans recommence à baisser et dit qu’il pourrait éventuellement toucher un creux de 1,10 %. Le 10 ans était à 1,28% vendredi après-midi.