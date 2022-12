Les bénéfices du retournement à domicile chutent au rythme le plus rapide depuis plus d’une décennie

Alors que le marché du logement se refroidit rapidement, les nageurs immobiliers ont plus de mal à réaliser des bénéfices rapides.

Au troisième trimestre, le bénéfice brut de retournement, qui est la différence entre le prix d’achat médian payé par les investisseurs et le prix de revente médian, a chuté à 62 000 $, selon ATTOM, un fournisseur de données immobilières. C’est une baisse de 18,4 % par rapport au deuxième trimestre et une baisse de 11,4 % d’une année sur l’autre. Il représente le plus petit bénéfice depuis fin 2019 et la baisse trimestrielle la plus rapide depuis 2009.

Avec cette baisse des bénéfices bruts, le retour sur investissement est tombé à 25% contre 30% au trimestre précédent. Pas mal, mais pas aussi bon. ATTOM note toujours que ce n’est pas la taille des bénéfices, mais la rapidité avec laquelle ils chutent.

Avec la baisse des bénéfices et la hausse des taux hypothécaires qui nuisent à l’abordabilité des acheteurs potentiels, la part des ventes de maisons qui ont été retournées a également diminué. Environ 7,5 % étaient des flips au troisième trimestre, toujours à un niveau historiquement élevé, mais en baisse par rapport à 8,2 % au deuxième trimestre. Les flips, définis comme les maisons achetées et vendues sur une période de 12 mois, représentaient une part de 5,9 % de toutes les ventes de maisons au troisième trimestre 2021.

Les prix des maisons fléchissent rapidement, tandis que les coûts de rénovation restent élevés.

“Il est évident que les investisseurs fix-and-flip ne sont pas à l’abri des conditions changeantes du marché du logement”, a déclaré Rick Sharga, vice-président exécutif de l’intelligence du marché chez ATTOM, dans un communiqué. “Avec l’affaiblissement de la demande des acheteurs, la tendance à la baisse des prix au cours des derniers mois et des taux de financement nettement plus élevés qu’ils ne l’étaient au début de l’année, les palmes sont confrontées à un environnement beaucoup plus difficile aujourd’hui, et probablement en 2023 également.”

Les prix des maisons sont encore plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a un an, mais chaque mois, les gains diminuent considérablement. Les taux hypothécaires ont quitté leurs sommets récents, mais ils sont encore plus du double de ce qu’ils étaient au début de cette année. La combinaison a entraîné une baisse globale des ventes de maisons pendant neuf mois consécutifs.

Bien que les taux hypothécaires aient légèrement baissé au cours des deux derniers mois, cela n’a peut-être pas trop d’importance pour les flippers, car environ 64% d’entre eux utilisent tout l’argent liquide. C’est inchangé par rapport aux trimestres précédents.

Un autre facteur qui pèse sur les investisseurs est le coût du retournement. Les prix de la main-d’œuvre et des matériaux restent élevés et les retards de la chaîne d’approvisionnement sont toujours pris en compte dans les coûts de rénovation. Le temps moyen qu’il a fallu pour retourner une maison au troisième trimestre a légèrement baissé à 163 jours, après avoir augmenté pendant trois trimestres consécutifs. Cela reste cependant plus long que les 149 jours qu’il a fallu pour retourner une maison au troisième trimestre de l’année dernière.

Les marchés qui ont affiché les taux de retournement les plus élevés étaient Phoenix ; Spartanburg, Caroline du Sud; Atlanta et Gainesville en Géorgie ; et Winston-Salem, Caroline du Nord. Les marchés offrant les meilleurs rendements étaient Buffalo, New York ; Pittsburgh et Scranton en Pennsylvanie ; et Salisbury, Maryland.