ATLANTIC CITY, NJ – L’épidémie de coronavirus a fait chuter les bénéfices des casinos d’Atlantic City de plus de 80% l’année dernière, selon les chiffres publiés vendredi par les régulateurs des jeux de hasard du New Jersey.

Mais malgré ces chiffres lamentables, sept des neuf casinos ont quand même réussi à réaliser un profit, aussi petit soit-il, en 2020.

La Division of Gaming Enforcement de l’État a rapporté que les neuf casinos avaient collectivement enregistré 117,5 millions de dollars de bénéfices d’exploitation bruts en 2020. C’était en baisse par rapport à près de 594 millions de dollars un an plus tôt, avant que la pandémie n’oblige les casinos à fermer pendant 3 mois et demi et limite leurs opérations. même après la réouverture.

Le bénéfice brut d’exploitation reflète le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et autres dépenses et constitue une mesure largement acceptée de la rentabilité dans l’industrie des casinos d’Atlantic City.

«Atlantic City et ses casinos ont connu leur année la plus difficile de l’histoire», a déclaré James Plousis, président de la New Jersey Casino Control Commission. Même après avoir été autorisé à rouvrir en juillet, les revenus des casinos ont été limités par les restrictions de voyage, les équipements limités et les divertissements annulés, a-t-il ajouté.

« Pourtant, grâce à une gestion responsable, les casinos ont prouvé que le jeu en personne pouvait se dérouler en toute sécurité », a déclaré Plousis. «Lorsque les touristes reviennent sur le rivage, ils peuvent avoir toute confiance qu’Atlantic City est en sécurité pour l’été.»

L’Ocean Casino Resort a enregistré le plus gros bénéfice d’exploitation à 21,8 millions de dollars, contre 6,7 millions de dollars en 2019. Ses propriétaires ont annoncé cette semaine que la famille Ilitch de Detroit, qui possède la chaîne de pizzas Little Caesars, des équipes professionnelles de baseball et de hockey et un casino de Detroit, achète la moitié du casino Ocean.

Ocean a été le seul casino d’Atlantic City à augmenter ses bénéfices pendant l’année pandémique.

«Malgré les défis extraordinaires de 2020, Ocean a affiché une croissance continue, émergeant en tant que leader du secteur des revenus bruts des jeux», a déclaré Terry Glebocki, PDG d’Ocean, dans un communiqué. «Grâce au travail acharné et à la détermination de notre équipe au cours des mois précédant et suivant notre fermeture temporaire en raison de la pandémie mondiale, Ocean a connu une année couronnée de succès. Alors que les restrictions s’atténuent et que nous rouvrons d’autres domaines de notre activité, je suis optimiste que nous continuerons de voir une croissance du jeu tout au long de 2021. »

Le Tropicana a gagné 18,7 millions de dollars, mais c’était en baisse de plus de 78% par rapport à un an plus tôt. Hard Rock a gagné 10,9 millions de dollars, en baisse de près de 72%, et Caesars a gagné 10,4 millions de dollars, en baisse de plus de 84%.

Harrah’s a gagné 8,5 millions de dollars, en baisse de plus de 90%; Golden Nugget a gagné 7,2 millions de dollars, en baisse de près de 74%, et le Borgata a affiché un bénéfice d’exploitation de seulement 650 000 $ pour l’année, en baisse de 99,7% par rapport à 2019. C’était le dernier casino d’Atlantic City à rouvrir l’année dernière, plusieurs semaines après les autres.

Resorts a enregistré une perte d’exploitation de 10,5 millions de dollars, contre un bénéfice de 17,6 millions de dollars en 2019. Resorts est en train d’étendre son accord de gestion avec la tribu Mohegan dans le Connecticut pour gérer ses opérations de casino d’Atlantic City.

Bally’s a enregistré une perte d’exploitation de 10 millions de dollars, contre un bénéfice de 27,5 millions de dollars en 2019.

Parmi les entités exclusivement Internet, Resorts Digital a réalisé un bénéfice d’exploitation de plus de 21 millions de dollars, contre 8,5 millions de dollars en 2019. Caesars Interactive Entertainment-NJ a réalisé un bénéfice de près de 20 millions de dollars, en hausse de plus de 45%, et Golden Nugget Online Gaming, qui a été scindé l’année dernière, a montré un bénéfice de 18,6 millions de dollars.

Pour le quatrième trimestre de 2020, dont les résultats ont également été publiés vendredi, les casinos d’Atlantic City ont déclaré un bénéfice d’exploitation brut collectif de 57,8 millions de dollars, en baisse de plus de 53% par rapport à 2019.

Ocean avait également le tarif moyen des chambres d’hôtel le plus cher en 2020, à près de 202 $. Le Borgata était un second lointain à 160 $.

Les centres de villégiature avaient le tarif de chambre moyen le plus bas à 101 $, suivi du Hard Rock à 112 $.

Ocean avait également le taux d’occupation le plus élevé en 2020 avec 84%. La ville dans son ensemble affichait en moyenne près de 62% d’occupation.