JPMorgan Chase inaugure la saison des résultats mercredi – avec Goldman Sachs et Wells Fargo.

« Cela n’a pas été pris en compte l’année dernière lorsque les banques ont mis de côté cet argent pour couvrir ces pertes », a-t-il déclaré. « Donc, nous prévoyons qu’au premier trimestre, ce sera le principal moteur du battement des bénéfices, en partie contrebalancé par une croissance plus lente du revenu net d’intérêts et peut-être aussi une certaine pression sur la marge nette d’intérêts. »

Selon Cassidy, cela est sur le point de changer. Il estime que le secteur bancaire sera parmi les plus performants cette année en raison de la reprise économique sans précédent.

La finance était le troisième groupe S&P 500 le moins performant en 2020, derrière l’énergie et l’immobilier. Jusqu’à présent cette année, le Financial Select Sector SPDR Fund, qui suit le groupe, est en hausse de plus de 19%.

« Les gros battements viendront probablement de la libération des réserves pour pertes sur prêts », a déclaré vendredi le responsable de la stratégie des actions des banques américaines de la société « Trading Nation ». « L’année dernière à cause de la pandémie, le secteur bancaire a mis de côté des milliards de dollars de pertes de crédit anticipées, et les réserves pour ces pertes n’ont pas été utilisées. »

L’un des métiers les plus chauds de l’année pourrait être stimulé par la saison des résultats.

Cassidy prévoit que Bank of America, qui publiera jeudi ses résultats trimestriels, sera le plus grand gagnant. Il a augmenté de 32% jusqu’à présent cette année.

Il cite une gestion solide, sa large exposition à la reprise américaine et des flux de revenus diversifiés comme les principaux facteurs haussiers.

«Quatre-vingt-dix pour cent de leurs affaires proviennent des États-Unis», a déclaré Cassidy. « Avec la Réserve fédérale prévoyant la croissance de l’économie de ce pays à 6%, ils seront l’un des plus grands bénéficiaires de cette croissance. »

Cassidy désigne le Credit Suisse comme la banque confrontée actuellement au plus grand nombre de défis. Il cite ses pertes massives liées à l’implosion du hedge fund d’Archegos Capital.

« Il y a eu un certain nombre de changements de direction au fil des ans dans cette organisation », a déclaré Cassidy. «À cause de cela, les contrôles et les procédures n’étaient peut-être pas aussi solides qu’ils l’ont été dans certaines entreprises américaines nationales».

Les actions du Credit Suisse ont perdu plus de 26% depuis le 1er mars.

Divulgation: RBC Marchés des Capitaux entretient des relations de banque d’investissement et / ou des relations non bancaires d’investissement avec JPM, BAC MS, GS et CS.

Avertissement