Les bénéfices des six grandes banques montrent un sac mitigé pour l’économie canadienne

Les plus récents rapports sur les bénéfices des grandes banques canadiennes montrent des signes de ralentissement de l’économie canadienne avant une éventuelle récession, avec quelques signes d’optimisme.

Les six grandes banques – RBC, TD, CIBC, Banque Scotia, BMO et Banque Nationale – ont toutes publié leurs rapports du quatrième trimestre 2022 cette semaine. Cinq sur six ont vu leurs bénéfices chuter par rapport à l’année dernière et trois ont été en deçà de leurs attentes en matière de bénéfices.

Michael Morrow, directeur général des fusions et acquisitions et des marchés financiers de la société financière BDO Canada, affirme que l’inflation élevée, la baisse de l’activité sur les marchés financiers et l’augmentation des provisions pour pertes sur prêts exercent toutes une pression sur les grandes banques.

Une inflation élevée a entraîné des coûts d’exploitation plus élevés – y compris des coûts de personnel plus élevés dans un marché du travail tendu – qui ont réduit leurs marges, a déclaré Morrow. Entre-temps, la hausse des taux d’intérêt et les incertitudes économiques ont ralenti l’investissement et entraîné une baisse de l’activité sur les marchés des capitaux.

“L’activité sur les marchés des capitaux continue d’être un frein pour toutes les banques, en particulier celles qui ont une concentration plus élevée d’activités sur les marchés des capitaux par rapport aux activités régulières liées au commerce de détail”, a déclaré Morrow.

Le PDG de RBC, Dave McKay, a déclaré mercredi lors d’un appel aux résultats que la banque se préparait à une “récession brève et modérée”.

En prévision d’un ralentissement économique, les grandes banques augmentent également leurs provisions pour pertes sur prêts, c’est-à-dire l’argent mis de côté pour couvrir les créances douteuses.

“Alors que la banque s’inquiète de la performance économique de l’économie canadienne, cela pourrait signifier plus de pertes sur prêts à l’avenir. Et donc leurs provisions augmentent chaque trimestre, y compris ce trimestre”, a déclaré Morrow.

“C’est certainement un indicateur avancé pour savoir où nous pensons que l’économie canadienne sera l’année prochaine et où se situent les risques.”

Les provisions pour pertes sur prêts ont particulièrement pesé sur la CIBC, qui a établi des provisions pour pertes sur créances pour la période de trois mois de 436 millions de dollars, en hausse par rapport à 78 millions de dollars au même trimestre l’an dernier. La CIBC a raté ses attentes en matière de bénéfices de plus de 19 %.

“Alors que nous nous tournons vers 2023, la croissance économique mondiale devrait être plus lente alors que les banques centrales poursuivent leur resserrement de la politique monétaire pour maîtriser l’inflation”, a déclaré le PDG de la CIBC, Victor Dodig, lors d’un appel aux résultats jeudi.

“En réponse à ces vents contraires … nous allons continuer à prendre des mesures pour repositionner notre entreprise afin de nous adapter à ces nouvelles réalités, mais aussi continuer à développer notre franchise client et modérer la croissance de nos dépenses.”

Mais malgré ces soi-disant vents contraires, Morrow pense qu’il y a encore de bonnes nouvelles à tirer de ces résultats. La plupart des Big Six augmentent leurs taux de dividende pour les actionnaires, ce qui, selon Morrow, “nous donne une idée de la confiance dans la stabilité des banques et leur profil de bénéfices”.

“S’ils augmentent les taux de dividende, c’est certainement une indication qu’ils estiment que l’entreprise et leurs ratios de capital pourront non seulement résister à ce ralentissement, mais continuer à prospérer tout au long de l’année, au cours de la seconde moitié de la prochaine année », a-t-il expliqué.

En plus de cela, RBC a annoncé qu’elle reprendrait les opérations canadiennes de HSBC dans le cadre d’une transaction de 13,5 milliards de dollars, en attendant l’approbation réglementaire. Morrow dit qu’il voit l’achat comme un “vote de confiance positif pour l’économie canadienne”, surtout compte tenu du fait que RBC paie un prix élevé pour l’acquisition. La banque paie 9,4 fois le bénéfice ajusté de 2024 de HSBC Canada.

“Certainement, vous savez, cela glane sur la confiance que RBC a sur le marché canadien des prêts. Et s’il y avait certains doutes sur le marché canadien, vous ne verriez pas ces participants payer des primes sur le marché à ce stade du cycle », a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de Reuters