Les bénéfices des richesses minières de l’Afghanistan pourraient ne pas être aussi évidents | Des avis

Fin août, le gouvernement intérimaire taliban a signé plusieurs contrats d’une valeur de 6,5 milliards de dollars avec des investisseurs étrangers et nationaux pour développer une partie des richesses minières de l’Afghanistan. Alors que le pays est aux prises avec une économie en difficulté et l’héritage de décennies de guerre et de conflits entre grandes puissances, ces accords miniers pourraient générer des revenus et des opportunités d’emploi indispensables.

Mais ils soulèvent également de sérieuses questions sur la souveraineté du pays, l’intégrité des ressources naturelles, l’environnement et la préservation du patrimoine culturel.

Ces accords semblent être une arme à double tranchant : l’Afghanistan pourrait en bénéficier de manière spectaculaire – ou bien il pourrait tomber dans le même piège que d’autres pays en développement riches en ressources, au détriment de sa population.

Le potentiel de développement économique

Dans un pays ravagé par des années de conflit et d’instabilité, les investissements directs étrangers (IDE) dans des secteurs comme l’exploitation minière se présentent comme une bouée de sauvetage. L’Afghanistan est confronté à un taux de chômage élevé qui oblige nombre de ses citoyens à avoir du mal à trouver un emploi stable et à joindre les deux bouts. Dans ce contexte, les investissements étrangers dans le secteur minier pourraient créer des opportunités d’emploi direct dans les mines ainsi que des emplois dans des secteurs auxiliaires comme les transports, les services et l’industrie manufacturière.

Au-delà de la création d’emplois, l’IDE ​​apporte un potentiel de transfert technologique. En s’associant avec des sociétés étrangères expérimentées dans les techniques minières avancées, l’Afghanistan pourrait bénéficier d’un transfert important de technologie et de compétences, ce qui, à son tour, renforcerait les capacités techniques et le savoir-faire industriel du pays.

L’économie afghane dépend fortement de l’agriculture, ce qui la rend vulnérable au changement climatique, aux fluctuations du marché et aux chocs économiques externes. L’afflux d’investissements miniers pourrait contribuer à une diversification économique indispensable. En se diversifiant dans des secteurs autres que l’agriculture, l’Afghanistan peut atténuer sa vulnérabilité à divers risques et jeter les bases d’une économie plus robuste.

Le plus grand obstacle reste les sanctions économiques imposées par l’Occident, qui ont eu pour effet involontaire de consolider la base de pouvoir des talibans dans le pays. Les sanctions ont entraîné une augmentation des activités illicites et ont eu pour effet de marginaliser les femmes des espaces publics, des écoles et des lieux de travail.

Les IDE dans les secteurs miniers et autres pourraient contrebalancer l’impact négatif de ces sanctions en réintroduisant des activités économiques légales susceptibles d’apporter la prospérité locale et peut-être de contribuer aux réformes sociales.

Les défis de l’exploitation des ressources

Toutefois, une injection de capitaux étrangers ne se fait pas sans conditions. L’expérience d’autres pays en développement a montré que l’extraction de ressources à grande échelle confère souvent un pouvoir et une influence disproportionnés aux sociétés étrangères, parfois aux dépens des communautés locales et des structures de gouvernance.

De tels arrangements pourraient potentiellement compromettre l’autodétermination de l’Afghanistan et jeter une ombre sur son bien-être à long terme.

De plus, la possibilité que les contrats miniers soient conservés à des fins spéculatives demeure. Par exemple, certaines entreprises ayant acquis des privilèges miniers peuvent choisir de reporter le processus d’extraction proprement dit, en attendant une augmentation des prix des matières premières ou des circonstances plus avantageuses. Si ce scénario se produisait, l’Afghanistan aurait effectivement renoncé à son autorité sur ses ressources naturelles sans obtenir de bénéfices immédiats, ce qui mettrait sa stabilité économique et son autonomie dans une position plus précaire.

Mais même dans des conditions optimales, lorsque les investisseurs respectent leurs engagements, la réalisation du plein potentiel économique des projets miniers à grande échelle nécessite de nombreuses années en raison d’une multitude de variables, notamment des tests géologiques approfondis, la construction d’installations critiques et l’établissement de des normes opérationnelles. En d’autres termes, les avantages économiques escomptés pourraient ne pas se concrétiser à court terme.

Un autre défi lié aux accords miniers consiste à assurer une répartition équitable des bénéfices entre les citoyens afghans.

Le ministre par intérim du Pétrole et des Mines, Shahabuddin Delawar, a déclaré lors de la cérémonie de signature du contrat le mois dernier que les contrats miniers étaient totalement transparents, soulignant la prévention des activités minières illégales et de la contrebande.

Mais l’implication de hauts responsables talibans dans le secteur minier afghan suscite de multiples inquiétudes. Le scepticisme règne quant à savoir si les revenus générés par l’exploitation minière bénéficieront à l’ensemble de la population ou s’ils seront concentrés entre les mains de quelques-uns.

Une autre incertitude demeure quant à l’engagement réel en faveur de pratiques minières responsables, en particulier celles qui protègent l’environnement. L’Afghanistan est un pays pauvre en eau, et les activités minières peuvent exacerber cette pénurie en diminuant et en contaminant les ressources en eau. Une telle dégradation de l’environnement pourrait avoir un impact dévastateur sur les communautés locales qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance.

En outre, l’exploitation du travail pourrait se produire, car le secteur minier pourrait être monopolisé par des fonctionnaires de haut rang, qui pourraient négliger le bien-être des travailleurs sans réglementation ni surveillance appropriées pour des salaires équitables et des conditions de travail sûres.

Les termes précis des accords miniers n’ayant pas été divulgués, il reste à voir si la préservation du patrimoine culturel, la ressource la plus critique de l’Afghanistan, a été prise en compte. L’Afghanistan abrite une riche histoire et une culture dont une grande partie reste vulnérable aux projets industriels à grande échelle.

Un exemple est le projet d’exploitation minière de cuivre de Mes Aynak, qui a été une priorité de développement pour le gouvernement actuel et les gouvernements précédents. Le site est situé sur ce qui était autrefois une ancienne cité bouddhiste, dont subsistent quelques ruines remarquables. Si l’extraction sur le site a lieu sans le respect scrupuleux des protocoles archéologiques et sans souci de préservation du patrimoine culturel, ce lieu historique unique pourrait être menacé de dommages irréparables.

La question qui se pose ici n’est pas de savoir si l’Afghanistan devrait ou non s’engager dans l’exploitation minière, mais comment il doit gérer les complexités qui accompagnent une telle démarche. Une approche plus équilibrée est désespérément nécessaire – une approche qui harmonise les impératifs de la croissance économique avec la préservation des ressources culturelles et naturelles.

Des cadres politiques doivent être mis en place pour garantir que les bénéfices financiers soient équitablement répartis entre la population afghane et qu’il existe des lignes directrices strictes en matière de durabilité environnementale et de protection des droits du travail. Simultanément, des mesures concrètes doivent être prises pour protéger le patrimoine culturel qui donne à l’identité afghane sa texture et sa profondeur.

Les enjeux sont élevés et les dirigeants afghans doivent faire preuve de prudence pour garantir que la poursuite de la prospérité ne se fasse pas au détriment de la souveraineté, de l’environnement et du bien-être de leur population.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.