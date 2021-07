Les bénéfices des grandes banques commencent. Jim Cramer et d’autres analystes de marché réagissent

Les grandes banques pourraient connaître une solide saison des bénéfices, selon trois analystes de marché.

JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo ont lancé mercredi une vague de rapports avec leurs résultats du deuxième trimestre, dépassant tous les attentes grâce à des pertes sur prêts meilleures que prévu.

Voici ce que Jim Cramer de CNBC et deux analystes bancaires de premier plan ont fait des rapports :

Cramer, l’hôte de « Mad Money » de CNBC, a remarqué un changement dans le sentiment des investisseurs envers le groupe :

« Nous partons des entreprises [where] nous avons en quelque sorte dit : « Vous savez quoi ? Ces banques ne sont vraiment pas géniales », à dire « Attendez une seconde. Attends une seconde. Wells Fargo et Citi sont bon marché par rapport aux autres parce qu’ils n’ont pas très bien réussi. Je veux dire, je regarde Wells Fargo et je dis, ‘Eh, rien de spécial, rien de spécial, mais ils battent [revenue], ils battent sur les dépenses, ils battent sur les revenus d’intérêts nets », et puis je me rends compte, wow, c’est ce que vous voulez. C’est le tiercé gagnant. [CEO] Charlie Scharf. Il est de retour. Il est plus grand que jamais. … Pour moi, c’est toujours un géant pitoyable et impuissant. Mais le fait est que lui, Charlie Scharf, le rend plus efficace et, soit dit en passant, honnête. »

Gerard Cassidy, directeur général et analyste bancaire à grande capitalisation chez RBC Marchés des Capitaux, s’attend à une croissance plus élevée des prêts au cours des prochains mois malgré des comparaisons difficiles au premier trimestre :

« Lorsque vous regardez les compositions selon le type de secteur d’activité, elles sont soit faciles, soit difficiles. Et si vous comparez les résultats commerciaux aux niveaux du premier trimestre de 21, ce sont des compositions difficiles. d’une année sur l’autre, ces compositions étaient assez solides. Mais ce qui est intéressant pour nous [is] … [JPMorgan CEO Jamie Dimon] était assez optimiste quant aux perspectives de l’économie et cela nous indique que la croissance des prêts commencera à se matérialiser plus tard cette année et l’année prochaine. En particulier, si vous regardez les créances sur cartes de crédit de JPMorgan – il s’agit de la principale source d’emprunt à la consommation – en fin de période, elles ont augmenté de 7 %, 28 % en rythme annualisé. Donc, nous prévoyons que vous en verrez plus de la part d’autres sociétés comme Bank of America, Wells Fargo et Citi qui rapportent… dans un jour ou deux. »

Jason Goldberg, directeur général et analyste des actions des banques américaines à grande capitalisation chez Barclays, avait également un œil sur la croissance des prêts après les résultats prometteurs de JPMorgan :

« Nous verrons ce que les autres apporteront, mais certainement à mesure que nous examinons plus tard cette année et l’année prochaine, nous prévoyons une accélération de la croissance des prêts. La croissance des prêts a toujours été un indicateur économique retardé et toutes les prévisions indiquent que l’économie continue de croître et nous s’attendre à ce que la croissance des prêts suive. … Je pense clairement que les activités de banque d’investissement et de négociation, même si elles pourraient certainement être en baisse au second semestre par rapport au premier semestre, compte tenu du record que nous avons enregistré au premier semestre, devraient restent solides. Et puis, sur les activités traditionnelles, nous pensons qu’il y a de la place pour une accélération de la croissance des prêts. La qualité du crédit reste impeccable. Et je pense qu’à ce stade, les taux d’intérêt ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour monter que baisser, et étant donné la grande majorité des banques restent sensibles aux actifs, elles devraient bénéficier à terme d’une augmentation des taux et d’une pentification de la courbe des taux. De toute évidence, les taux sont arrivés récemment, mais nous pensons certainement qu’il y a plus de place pour qu’ils augmentent avec le temps. «

Divulgation : La fiducie caritative de Cramer détient des actions de Wells Fargo.

