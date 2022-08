Les bénéfices des géants de l’énergie “ne sont pas mauvais”, selon Liz Truss

La favorite de la direction conservatrice, Liz Truss, a défendu les énormes profits des géants de l’énergie, insistant sur le fait qu’ils ne devraient pas être considérés comme « sales ou mauvais ».

Cela survient alors que les chefs de l’industrie pétrolière et gazière ont exhorté Truss et son rival Rishi Sunak à supprimer dès que possible l’impôt sur les bénéfices exceptionnels – et à ne pas le prolonger au-delà de 2025.

Truss – qui résiste aux appels de l’opposition à étendre la taxe sur les bénéfices exceptionnels – a déclaré: «Je ne pense pas que le profit soit un gros mot. Et le fait que ce soit devenu un gros mot dans notre société est un énorme problème.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux membres conservateurs lors d’une campagne électorale à Cheltenham : « Les géants de l’énergie, s’ils sont dans un oligopole, devraient être tenus responsables et je m’assurerais qu’ils soient rigoureusement tenus responsables.

“Mais la façon dont nous utilisons le mot “profit” comme si c’était quelque chose de sale et de mal – nous ne devrions pas faire cela en tant que conservateurs”, a-t-elle ajouté.

BP a annoncé son plus gros bénéfice trimestriel en plus d’une décennie de 6,9 ​​milliards de livres sterling plus tôt ce mois-ci, tandis que Shell a annoncé un bénéfice record de 9 milliards de livres sterling.

Mme Truss a déclaré aux membres conservateurs qu’elle n’aimait “absolument” pas l’idée d’impôts exceptionnels, affirmant qu’il s’agissait d’une “idée travailliste” et “de dénigrement des affaires”.

Sunak a profité de l’événement pour accuser Truss de mettre les gens “en danger de véritable dénuement” après avoir de nouveau indiqué qu’elle mettrait les réductions d’impôts au-dessus des paiements de soutien aux familles confrontées à des factures d’énergie inabordables.

L’ancien chancelier a multiplié ses promesses pour lutter contre la crise du coût de la vie dans un article pour Les tempsaffirmant qu’il est prêt à trouver jusqu’à 10 milliards de livres sterling de soutien supplémentaire pour atténuer la douleur de la flambée des factures – visant à couvrir les coûts supplémentaires pour jusqu’à 16 millions de personnes vulnérables.

Il a déclaré qu’il évaluait sa réduction de la TVA sur l’énergie à 5 milliards de livres sterling et qu’il trouverait à nouveau environ 5 milliards de livres sterling pour aider les plus vulnérables grâce au système de prestations.

Le crédit universel, les paiements de carburant en hiver et des programmes similaires pourraient être utilisés pour alléger le fardeau. M. Sunak a refusé d’exclure “certains emprunts ponctuels limités et temporaires en dernier recours pour nous permettre de passer cet hiver”.

Pendant ce temps, dans des lettres ouvertes aux deux candidats, l’organisme représentatif du pétrole et du gaz Offshore Energies UK a affirmé que le secteur verserait environ 13,8 milliards de livres sterling au Trésor l’année prochaine en raison de l’impôt sur les bénéfices exceptionnels et des impôts sur les sociétés.

Mais l’organisme s’est inquiété de l’impact potentiel que la loi pourrait avoir sur la confiance des investisseurs dans l’industrie, exhortant Truss et Sunak à l’abandonner “lorsque cela est possible” et à ne pas l’étendre au-delà de la clause d’extinction de 2025.

Les libéraux démocrates ont demandé que la taxe sur les bénéfices exceptionnels existante soit étendue à environ 20 milliards de livres sterling dans le cadre d’un plan visant à libérer la hausse du plafond des prix de l’énergie.

Les travaillistes veulent que la taxe sur les bénéfices exceptionnels existante soit antidatée de trois mois, affirmant que cela signifierait 1,9 milliard de livres sterling supplémentaires pour un soutien direct aux personnes aux prises avec des factures.

Le parti de Keir Starmer a lancé la première partie de son plan sur le coût de la vie avec une proposition visant à supprimer les règles «scandaleuses» qui obligent les clients utilisant des compteurs à prépaiement à payer un prix plus élevé pour l’énergie.

Le parti travailliste a déclaré que sa décision permettrait d’économiser jusqu’à quatre millions de Britanniques les plus pauvres et les plus vulnérables autour de 100 £ pendant l’hiver.

Le secrétaire aux affaires de l’ombre, Jonathan Reynolds, a défendu Starmer – à Édimbourg aujourd’hui – contre les critiques selon lesquelles il n’a pas proposé de plan clair sur la flambée des factures. Il a déclaré à LBC: “Il travaille comme il le fait tous les jours au travail. Honnêtement, je ne peux rien reprocher à l’éthique de travail de l’homme.

M. Reynolds a également déclaré que le parti travailliste “préparait les détails” de ses plans pour intervenir sur la hausse des factures, ajoutant qu’il n’avait réussi à demander une taxe exceptionnelle que parce que ses propositions étaient détaillées et chiffrées.

Plus tôt jeudi, Boris Johnson a fait appel aux patrons de l’électricité pour aider à atténuer la pression comme sur les familles aux abois.

Des représentants des principales compagnies d’électricité sont arrivés à Downing Street pour des entretiens de crise avec le Premier ministre intérimaire, le chancelier Nadhim Zahawi et le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng.

Cependant, la réunion n’a produit aucune aide concrète immédiate pour les consommateurs en difficulté – M. Johnson reconnaissant que toute “décision budgétaire importante” serait l’affaire de son successeur.

Cela vient en tant qu’analyste, Auxilione, a déclaré que le régulateur Ofgem pourrait être contraint de relever le plafond des prix pour le ménage moyen à 5 000 £ à partir d’avril prochain.