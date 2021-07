Les bénéfices des entreprises dicteront le prochain mouvement du marché, selon Jim Cramer

Jim Cramer de CNBC a déclaré que le marché obligataire avait accordé un sursis aux actions mardi, mais que les bénéfices des entreprises dicteront si les actions peuvent continuer à se remettre du pire jour de bourse de cette année.

« Ce sont les chiffres réels des ventes et des bénéfices des entreprises qui font rapport en ce moment qui détermineront si cette décision est durable, même si le marché obligataire nous lance une boule de courbe », a déclaré l’hôte de « Mad Money » après que les principales moyennes se soient fortement redressées mardi. .

« Quand une entreprise surprend à la hausse … il est très difficile de garder ce stock bas », a-t-il déclaré.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de près de 550 points, l’un des plus gros gains quotidiens qu’il ait réalisés cette année. L’indice des 30 actions a chuté de plus de 700 points la veille alors que les rendements obligataires baissaient et que les craintes se propageaient d’une résurgence de Covid-19.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont également tous deux grimpé de plus de 1,5%.

Les rendements du Trésor américain ont également augmenté au cours de la session, le rendement du Trésor à 10 ans ayant rebondi par rapport à un creux de cinq mois établi lundi. Les rendements obligataires plus faibles ont tendance à soutenir la hausse des prix des actions.

« Je pense qu’il y a suffisamment de gens qui s’inspirent du marché obligataire pour que cela puisse propulser l’ensemble du complexe boursier plus haut », a déclaré Cramer.

« Aujourd’hui a été un formidable rappel que les taux d’intérêt peuvent également augmenter, surtout lorsqu’ils sont descendus à des niveaux ridiculement bas », a-t-il ajouté.