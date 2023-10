Les grandes valeurs technologiques pourraient surprendre à la hausse lorsqu’elles publieront leurs résultats dans les prochains jours. Mais même un trimestre meilleur que prévu et de meilleures prévisions de bénéfices et de revenus des entreprises pourraient ne pas suffire à sauver le marché de son récent renversement, selon certains investisseurs professionnels. “Ils ont vraiment besoin de se montrer et de faire leurs preuves”, a déclaré Adam Sarhan, PDG de 50 Park Investments, soulignant que tous les ingrédients semblent mûrs pour un retrait. “Le marché a besoin d’une sorte de sauvetage ; il a besoin d’une sorte de catalyseur haussier… parce qu’il y a une énorme faiblesse.” Lundi a donné le coup d’envoi de l’une des semaines de résultats les plus chargées du troisième trimestre de la saison, dans ce qui devrait être une semaine critique pour les Big Tech, avec les résultats de quatre acteurs majeurs sur le pont. Tesla et Netflix ont lancé officieusement la période de résultats du secteur la semaine dernière. Cela se poursuit mardi avec les résultats d’Alphabet et de Microsoft, suivis de Meta Platforms mercredi et d’Amazon jeudi, le tout après la clôture du marché. MSFT depuis le début de l’année, montagne des actions Microsoft depuis le début de l’année Les rapports des titans de la technologie arrivent à un moment délicat pour le marché boursier dans son ensemble et pour le sentiment des investisseurs. Pendant la majeure partie de 2023, les valeurs technologiques se sont redressées alors que les investisseurs se tournaient vers les sociétés à la croissance la plus rapide, pariant sur l’enthousiasme suscité par l’intelligence artificielle et les rendements obligataires promis en baisse. Les actions qui sont souvent appelées les « Sept Magnifiques » ont dominé la plupart des gains du marché plus tôt dans l’année et ont propulsé les indices généraux à la hausse. Ce discours a changé ces dernières semaines lorsque les rendements obligataires ont inversé leur tendance et que la Réserve fédérale a attisé les craintes d’un environnement de taux d’intérêt plus élevés et plus longs – ouvrant même la porte à une nouvelle hausse avant la fin de l’année. Après un mois de septembre mouvementé, les résultats du troisième trimestre constituent le prochain test clé pour ces sociétés qui représentent plus d’un quart du S&P 500, donnant le ton pour toute la saison et où le marché termine l’année. La configuration des bénéfices À l’approche des bénéfices, de nombreuses entreprises sont confrontées à des comparaisons plus faciles par rapport à l’année dernière. En fait, pour l’ensemble des secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire, le taux de croissance des bénéfices mixtes devrait s’améliorer respectivement de 4,7 % et 23,1 % sur un an, selon FactSet. “C’est le meilleur endroit où se trouver lorsque les attentes sont aussi faibles qu’elles le sont”, a déclaré Ken Mahoney, président de Mahoney Asset Management. “Lorsque les attentes sont élevées et que le marché se redresse, faites attention.” GOOGL 1 million d’actions Alphabet de montagne au cours du mois dernier Une barre basse par rapport à l’année dernière peut être de bon augure, mais la façon dont les actions se négocient en dehors des heures d’ouverture dépendra probablement de ce qu’elles disent sur l’avenir immédiat de leur entreprise. Ces prévisions prospectives jouent un rôle essentiel dans la détermination du sentiment des investisseurs. En fait, Microsoft a vendu ses titres au dernier trimestre après ce que Wall Street a interprété comme un retard dans la montée en puissance de l’IA et un ralentissement de la croissance des revenus. À l’approche de ses résultats, Gene Munster de Deepwater Asset Management considère les méta-plateformes mères d’Instagram comme l’une des sociétés sur le point de faire preuve de la plus grande force. Cela est dû en partie à la facilité des comparaisons, à un environnement publicitaire favorable et aux attentes d’une croissance des revenus à deux chiffres, a-t-il déclaré. Parmi les plus grandes valeurs technologiques, Meta Platforms devrait afficher une accélération rapide de la croissance de ses revenus, à 21 %. META YTD montagne d’actions Meta Platforms depuis le début de 2023. En fait, Mark Shmulik de Bernstein a qualifié les Meta Platforms de l’une des meilleures opportunités risque-récompense dans le secteur Internet dans une note de lundi, affirmant qu’il s’attend à une accélération de la croissance au second semestre 2023. Nvidia, l’affiche de l’IA de 2023, semble également bien placée pour “une fusée à la hausse”, compte tenu de l’enthousiasme autour de l’IA et des comparaisons faciles d’une année sur l’autre, a déclaré Munster. Surmonter la volatilité Certes, même un battement et une hausse pourraient ne pas suffire à propulser ces valeurs technologiques plus loin au milieu d’une période soudainement difficile marquée par la hausse des rendements obligataires, les risques géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe et les signes d’une hausse potentielle. -pour des tarifs plus longs. La manière dont les plus grandes actions se comporteront face aux derniers vents contraires macroéconomiques influencera la dynamique de l’ensemble du marché, a déclaré Sarhan. “Nous sommes dans une situation où la barre est plus basse, mais l’environnement a également été réduit”, a-t-il déclaré. “S’ils peuvent prouver qu’ils sont capables de gagner de l’argent dans ce genre d’environnement, ce serait très, très optimiste.” Si les entreprises surprenaient à la hausse, certains investisseurs s’attendent à un rebond de soulagement, mais cet élan ne se poursuivrait pas nécessairement jusqu’à la fin de l’année, d’autant plus que les rendements obligataires augmentent et que le marché attend de voir si la Réserve fédérale pousse encore son taux de référence à la hausse. “Cet optimisme va probablement être de courte durée parce que nous avons toujours cette question macro liée à l’évolution des taux, et j’ai le sentiment que la Fed ne plaisante pas lorsqu’elle dit qu’ils vont rester plus élevés pendant plus longtemps”, a déclaré Munster. “Je ne pense pas que nous soyons actuellement dans une période où nous assistons à un rallye durable pour la technologie.”