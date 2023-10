Bien que les réactions des marchés boursiers ne le prouvent peut-être pas, les Big Tech se classent quatre sur quatre jusqu’à présent cette saison de publication des résultats.

Alphabet Inc.



GOOG



GOOGLE



,

Amazon.com Inc.



AMZN



,

Méta Plateformes Inc.



MÉTA



et Microsoft Corp.



MSFT



tous ont dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus pour le dernier trimestre, démontrant entre autres que le marché publicitaire était sain au cours du dernier trimestre et que les dépenses en logiciels résistent.

Mais un autre test majeur se profile dans la semaine à venir. Apple Inc.



AAPL



devrait publier jeudi ses résultats du trimestre de septembre et ces résultats répondront à une question clé : les consommateurs sont-ils toujours aussi disposés à acheter des iPhones à mille dollars dans l’économie actuelle ?

Les résultats d’autres entreprises ces dernières semaines ont dressé un tableau mitigé des dépenses de consommation. Visa Inc.



V



,

Mastercard Inc.



MA



et American Express Co.



AXP



On dit que les dépenses restent résilientes, mais certains signes montrent également que des fissures commencent à se former dans les catégories jugées non essentielles. Il suffit de regarder Align Technology Inc.



ALGN



,

le fabricant des aligneurs orthodontiques Invisalign, qui a vu son stock plonger la semaine dernière après avoir constaté que les gens semblaient reporter les visites dentaires et orthodontiques.

Certes, certains pourraient dire que les iPhones sont aujourd’hui une nécessité glorifiée pour les fans d’Apple, même avec leurs prix élevés. Mais Apple a procédé à une augmentation effective des prix de son modèle iPhone 15 Pro lors du déploiement de ses nouveaux téléphones en septembre, tout en proposant une suite essentiellement progressive de mises à niveau de fonctionnalités sur tous ses derniers modèles. Les nouveaux téléphones s’avéreront-ils suffisamment attrayants dans une période de budgets serrés ?

À en juger par le S&P 500 SPX

résultats jusqu’à présent dans l’ensemble, les chances semblent être en faveur d’Apple pour un meilleur trimestre. Environ la moitié des composants de l’indice ont déjà publié leurs résultats, et 78 % ont affiché des bénéfices en hausse, tandis que 62 % ont surpris positivement en termes de chiffre d’affaires, selon FactSet.

Les revenus seront l’élément clé pour Apple, car les attentes consensuelles prévoient une légère baisse de l’indicateur, ce qui marquerait la quatrième baisse consécutive d’une année sur l’autre. Il convient également de noter que les entreprises dans leur ensemble n’ont pas dépassé leurs estimations de revenus de leur marge habituelle. Les composants du S&P 500 dans leur ensemble ont enregistré des revenus supérieurs de 0,8 % aux attentes, à comparer à une moyenne sur cinq ans de 2,0 %, a écrit John Butters, analyste principal des bénéfices de FactSet, dans un rapport récent.

Le rapport d’Apple pourrait également souligner l’impact des devises sur les résultats de l’entreprise, puisque l’entreprise génère plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international.

« Compte tenu du raffermissement du dollar américain ces derniers mois, les sociétés du S&P 500 ayant une plus grande exposition aux revenus internationaux déclarent-elles des bénéfices et des revenus (d’une année sur l’autre) inférieurs au troisième trimestre par rapport aux sociétés du S&P 500 avec une plus grande exposition aux revenus nationaux ? » demanda Butters. “La réponse est oui.”

Cette semaine en gains

De nombreux investisseurs américains dans les sociétés de technologie financière n’avaient probablement pas entendu parler de l’acteur européen des paiements Worldline SA.



WLN



avant la semaine dernière, mais un avertissement de la société française concernant la détérioration des conditions en Europe a contribué à l’envoi des actions de PayPal Holdings Inc.



PYPL



et Block Inc.



SQ



fortement en baisse mercredi, dans le cadre d’une vente massive, un analyste a jugé une réaction excessive. Ces entreprises chercheront à rassurer Wall Street sur la santé de leurs activités avec leurs propres rapports cette semaine. De plus, bien qu’il ne s’agisse pas d’un nom de paiement, SoFi Technologies Inc.

SOFI



fournira une autre lecture sur le secteur fintech. Les investisseurs surveilleront de près l’impact de la fin du moratoire sur les prêts étudiants sur les volumes de prêts étudiants.

La semaine à venir mettra également en lumière l’évolution des préférences des consommateurs en matière de restauration dans l’économie actuelle. Starbucks Corp.



SBUX



,

Dine Brands Global Inc.



VACARME



,

Usine de cheesecake inc.



GÂTEAU



et Sweetgreen Inc.



SG



font partie des noms inscrits au rôle. De plus, au milieu des inquiétudes concernant l’impact des médicaments GLP-1 tels qu’Ozempic et Wegovy sur les habitudes alimentaires, la direction de Kraft Heinz Co. sera sous le feu des projecteurs.

L’appel à mettre sur votre agenda

Vous ne pouvez pas épeler Advanced Micro Devices sans IA (en quelque sorte) : Nvidia Corp.



NVDA



a dominé le monde des puces cette année grâce à sa domination sur le type de matériel nécessaire pour alimenter la ferveur de l’IA en entreprise. Les investisseurs surveilleront mardi après-midi la rapidité avec laquelle Advanced Micro Devices Inc.



DMLA



notre propre histoire d’IA se met en place. “Le récit d’AMD concerne entièrement son centre de données (et, en particulier, son histoire en matière d’IA) à l’heure actuelle”, a écrit l’analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, dans une note aux clients. « À court terme, la question sera de savoir si la croissance de leur centre de données sur deux semestres (guidée à 50 % moitié-moitié) sera réalisable. » Rasgon s’attend à ce qu’AMD discute des récentes victoires de clients pour sa puce MI300X, même s’il pense qu’il faudra du temps à l’entreprise pour voir un « volume réel ».

Le numéro à surveiller

Marges des transactions PayPal : Les actions de l’ancien investisseur chéri se négocient à leurs plus bas niveaux depuis mai 2017, et la dernière source d’angoisse pour Wall Street concerne les marges de transaction de l’entreprise. L’activité de paiement sans marque à faible marge de PayPal a connu une croissance plus rapide que son produit de paiement de marque à marge plus élevée, une tendance qui pèse sur les marges globales des transactions. L’analyste de Barclays, Ramsey El-Assal, s’attend à ce que le troisième trimestre marque un creux avant que les tendances ne se stabilisent au quatrième trimestre. “Nous ne pensons pas que le titre soit concentré sur le côté long ou court des bénéfices, car les investisseurs manquent de conviction quant à l’ampleur des vents contraires sur les marges de transaction au troisième trimestre”, a-t-il écrit dans un récent aperçu. “Quoi qu’il en soit, nous considérons le troisième trimestre comme un événement potentiel de compensation.” PayPal publie les résultats mercredi après-midi.