Les bénéfices de Wayfair (W) T2 2021 dépassent les estimations

Les actions de Wayfair ont bondi de plus de 10% jeudi après que les résultats du vendeur de meubles au deuxième trimestre ont montré qu’il conservait certains des gains qu’il avait réalisés dans son activité pendant la pandémie.

Les bénéfices ont dépassé les estimations, et même si les ventes ont diminué et n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street, les revenus étaient supérieurs aux taux d’avant la pandémie.

Wayfair a bénéficié de l’augmentation de la demande pendant la pandémie, les consommateurs dépensant plus d’argent en ligne pendant les fermetures. Les acheteurs se sont également concentrés sur l’amélioration de leur maison car ils y ont passé plus de temps à travailler et à s’y détendre.

Mais les derniers résultats de Wayfair montrent qu’il a pu s’accrocher à certains de ces nouveaux acheteurs. La société a déclaré que le nombre de clients actifs était passé à 31,1 millions, soit une augmentation de près de 20% d’une année sur l’autre.

« Beaucoup d’entre vous se sont demandé si Wayfair pouvait être rentable de manière durable à mesure que la pandémie reculait, et c’est une preuve claire pour le prouver », a-t-il ajouté. Le PDG Niraj Shah a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. « Les bilans des consommateurs sont solides et l’intérêt pour la maison ne disparaîtra pas après la pandémie. »

« Bien qu’il puisse y avoir un rééquilibrage à court terme vers la brique et le mortier, au cours des deux prochains trimestres, nous sommes convaincus que les tendances structurelles vers le commerce électronique se maintiendront et potentiellement s’accéléreront », a ajouté Shah.

Les actions de la société ont augmenté de près de 12% à un moment donné jeudi. L’action est en baisse d’environ 24% par rapport à son plus haut de 52 semaines de 369 $, qu’elle a atteint le 14 janvier, les investisseurs craignant que son élan pandémique ne dure probablement pas.

Voici comment la société a fait pour son deuxième trimestre clos le 30 juin par rapport à ce que les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient :

Bénéfice par action : 1,89 $ contre 1,15 $ attendu

Chiffre d’affaires : 3,86 milliards de dollars contre 3,94 milliards de dollars attendus

Au cours de son deuxième trimestre, la société a déclaré une perte de revenu net de 130,4 millions de dollars, ou 1,14 $ par action, contre 273,9 millions de dollars, ou 2,54 $ par action, un an plus tôt.

Hors éléments, la société a déclaré un bénéfice de 1,89 $ par action, dépassant les 1,15 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 3,86 milliards de dollars, contre des attentes de 3,94 milliards de dollars. Les revenus ont chuté d’environ 10 % en glissement annuel, mais ont augmenté de 11 % par rapport au premier trimestre de cette année.

Le revenu net par client actif au cours des 12 derniers mois était de 478 $ à la fin du deuxième trimestre, soit une augmentation de 8,6 % d’une année sur l’autre.

« La maison reste une priorité élevée pour nos clients et les vents favorables à plus long terme pour la croissance de la catégorie en ligne sont fermement en place », a déclaré Shah dans le communiqué des résultats.

Au cours du trimestre, a déclaré Wayfair, la valeur moyenne de ses commandes était de 278 $, supérieure aux 277 $ de l’année précédente.

La société a livré 13,9 millions de commandes au cours du trimestre, en baisse de 26,5% en glissement annuel.

Les clients fidèles ont passé 10,5 millions de commandes au cours du trimestre, ce qui représente 75,6% du total des commandes. Les commandes des clients réguliers ont diminué de 17,6 % en glissement annuel.

« Nous pensons que nous sortons de la période de pandémie avec une base de clients réguliers encore plus forte qu’au moment où nous y sommes entrés. Nous devrions avoir des avantages durables, étant donné que cela nous coûte relativement moins cher de générer des achats répétés que les commandes initiales », a déclaré Shah.

« En surface, vous constaterez une légère baisse du nombre de clients actifs et une fréquence de commandes légèrement inférieure. Mais en faisant un zoom arrière, vous reconnaîtrez que nous avons acquis près de 18 millions de nouveaux clients au cours de 2020 », a déclaré Shah.

Alors que les détaillants ont déclaré que les retards à chaque point de la chaîne d’approvisionnement ont réduit les stocks, Shah a déclaré que Wayfair constate des améliorations séquentielles dans la disponibilité et l’exécution des stocks.

« Mais les progrès sont progressifs et ne se produisent pas du jour au lendemain. La congestion des ports s’atténue et nos services de chaîne d’approvisionnement internationaux basés en Asie se développent rapidement pour soutenir nos fournisseurs », a déclaré Shah. « Pourtant, l’industrie doit toujours faire face à une sélection plus étroite et à des délais de livraison et de livraison inférieurs à ceux souhaités, qui ne devraient probablement pas se normaliser avant un certain moment en 2022. »

Les retards de longue durée de la chaîne d’approvisionnement entraînent également une inflation.

« Nous travaillons avec nos fournisseurs pour répercuter certains de ces coûts plus élevés tout en accordant une attention particulière aux réactions de nos clients face à des prix plus élevés dans toutes nos classes », a déclaré Shah. « Jusqu’à présent, nous pensons que les clients absorbent généralement assez bien les prix plus élevés. »

Après quatre trimestres de croissance supérieure à 40%, son chiffre d’affaires devrait baisser de 8,4% pour la deuxième période, selon StreetAccount.