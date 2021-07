Les bénéfices de Walgreens Boots Alliance (WBA) au troisième trimestre 2021 sont dépassés

Walgreens Boots Alliance a relevé jeudi ses perspectives pour l’année et a présenté sa stratégie pour stimuler la croissance, après un troisième trimestre fiscal plus solide que prévu.

La chaîne de pharmacies a déclaré qu’elle anticipait désormais une croissance d’environ 10% du bénéfice ajusté par action pour l’année, en raison du rebond des ventes et de l’impulsion des tirs de Covid-19. Il avait précédemment prévu une croissance à un chiffre moyen à élevé. Jusqu’à présent, la société a déclaré avoir administré plus de 25 millions de vaccins.

Les actions ont augmenté de plus de 3% initialement dans les échanges avant commercialisation, mais ont commencé à baisser en raison des craintes que les vaccins et les revenus qui les accompagnent ne ralentissent au cours des trimestres à venir. Le titre était en baisse de plus de 6% jeudi matin.

La société est au milieu d’un redressement mené par son nouveau PDG, Roz Brewer, ancien directeur de l’exploitation de Starbucks. Même avant la pandémie, les chaînes de pharmacies étaient sous pression car les détaillants en ligne comme Amazon ont volé des ventes d’articles de tous les jours, comme des brosses à dents et du shampoing, ainsi que des ventes de pharmacies. La crise sanitaire mondiale a accéléré cette évolution du commerce électronique, fait chuter le trafic piétonnier et contraint les entreprises à trouver de nouvelles façons de rester pertinentes.

Jeudi, Walgreens a partagé plus de détails sur ses priorités stratégiques. Parmi eux, la chaîne de pharmacies a déclaré qu’elle deviendrait une destination de santé de quartier en ouvrant des cliniques de soins primaires avec VillageMD dans des centaines de ses magasins et utilisera l’automatisation pour libérer du temps pour que les pharmaciens prodiguent des soins et répondent aux questions des clients. La société a déclaré qu’elle prévoyait également de se concentrer sur le numérique, afin que davantage de personnes utilisent son application et reçoivent des offres personnalisées qui inspirent les achats. Et il a déclaré qu’il continuerait à travailler pour réduire les coûts annuels de plus de 2 milliards de dollars d’ici le prochain exercice.

« Les résultats de ce trimestre démontrent une dynamique continue, et bien que des défis nous attendent, nous sommes en bonne position pour développer et innover nos activités de vente au détail et de pharmacie pour l’avenir », a déclaré Brewer dans un communiqué de presse.

Voici ce que Walgreens a rapporté par rapport à ce que les analystes attendaient pour le troisième trimestre clos le 31 mai sur la base des données Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,51 $ ajusté contre 1,17 $ attendu

Revenu: 34,03 milliards de dollars contre 33,76 milliards de dollars attendus

Au cours du trimestre, Walgreens a affiché un bénéfice net de 1,20 milliard de dollars, ou 1,38 $ par action, comparativement à une perte nette de 1,71 milliard de dollars, ou 1,95 $ par action, un an plus tôt.

Hors éléments, la société a gagné 1,51 $ par action, supérieur aux 1,17 $ attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les ventes ont atteint 34,03 milliards de dollars contre 30,36 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant les 33,76 milliards de dollars attendus par les analystes.

Les vaccins Covid – l’un des points forts de la société – ont culminé au troisième trimestre, a déclaré James Kehoe, directeur financier mondial de Walgreens. Il a déclaré que la société prévoyait d’administrer environ 7 millions de vaccins Covid au quatrième trimestre, contre 17 millions au troisième trimestre.

Kehoe a reconnu que la chaîne de pharmacies serait confrontée à des comparaisons difficiles à cause de cela l’année prochaine. Cependant, a-t-il dit, cela a connu un élan alors que les gens reviennent à des habitudes d’achat plus typiques et à des renouvellements d’ordonnances. Il prévoit également une reprise des ventes à mesure qu’il investit dans la modernisation de l’entreprise et que la saison du rhume et de la grippe sera plus normale l’année prochaine.

Les ventes à magasins comparables de Walgreens aux États-Unis ont augmenté de 6,4% par rapport à il y a un an, un trimestre lorsque les ventes de l’entreprise ont été durement touchées par des personnes restées en grande partie à la maison pendant la pandémie. Les ordonnances remplies au troisième trimestre ont augmenté de près de 10 % par rapport à l’année précédente, y compris la suppression des vaccinations contre Covid.

Les activités internationales de Walgreens au Royaume-Uni ont connu une reprise, surtout par rapport à il y a un an. Chez Boots UK, les ventes au détail comparables ont bondi d’environ 39% d’une année sur l’autre en raison de l’assouplissement des mesures de verrouillage et du retour des personnes dans les magasins à proximité des aéroports, des gares et des principaux quartiers de la ville. Les ventes comparables des pharmacies ont augmenté d’environ 4 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

En façade du magasin, les ventes au détail comparables ont augmenté de 1,7% par rapport au trimestre de l’année dernière, car davantage de clients ont reçu des offres personnalisées, acheté des articles de beauté et des photos imprimées.

À la clôture de mercredi, les actions de Walgreens ont augmenté d’environ 32% jusqu’à présent cette année. La valeur marchande de l’entreprise est de 45,48 milliards de dollars.

Lisez le communiqué de presse de l’entreprise ici.