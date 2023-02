Les bénéfices de Tim Hortons chutent en raison des coûts élevés des produits de base et de l’inflation

La société mère de Tim Hortons a publié mardi de nouveaux chiffres financiers pour les emplacements de la chaîne de cafés et de beignets au Canada qui semblent éclairer les préoccupations soulevées par certains franchisés concernant la rentabilité au niveau des restaurants.

Selon Restaurant Brands International Inc., le restaurant Tim Hortons moyen au Canada a réalisé l’an dernier un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA) de 220 000 $, le franchisé moyen possédant quatre établissements.

La dernière fois que la société a révélé des chiffres au niveau des restaurants, c’était en 2018, lorsque l’emplacement moyen gagnait 320 000 $ et que le franchisé moyen possédait 3,5 emplacements.

Les chiffres suggèrent que les franchisés de Tim Hortons ont gagné en moyenne 880 000 $ avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2022, une baisse de plus de 20 % par rapport à 1,1 million de dollars il y a quatre ans.

La baisse des bénéfices est devenue un problème croissant chez certains franchisés.

Le président exécutif de Restaurant Brands, Patrick Doyle, qui a été nommé à ce poste en novembre pour “accélérer la croissance des franchisés et des actionnaires”, a déclaré que la société divulguerait désormais l’EBITDA au niveau des restaurants chaque année pour “élever notre responsabilité envers nos franchisés”.

Les bénéfices des restaurants sont en baisse en raison de la reprise du trafic après la pandémie, des augmentations sans précédent du coût des produits de base et de la flambée de l’inflation, a-t-il déclaré.

La société a un plan pour améliorer la rentabilité, mais les franchisés doivent également “faire leur part”, a déclaré Doyle, à qui l’on attribue la direction d’une transformation chez Domino’s Pizza dans son ancien rôle de PDG de la chaîne entre 2010 et 2018.

“Vous nous verrez faire notre part (avec) l’innovation des menus, le marketing, la conception des restaurants, la technologie et le numérique”, a-t-il déclaré lors d’un appel aux résultats. “Nous sommes tous avec des franchisés qui partagent nos ambitions pour la croissance que nous savons que nous sommes capables de fournir.”

Mais Doyle a déclaré qu'”en cours de route, il est probable que quelques personnes quitteront le système et feront passer leurs restaurants à des franchisés qui partagent notre état d’esprit à long terme pour le succès et la croissance”.

Restaurant Brands a également annoncé mardi que le directeur de l’exploitation Joshua Kobza deviendrait directeur général à compter du 1er mars, remplaçant Jose Cil qui restera dans l’entreprise pendant un an en tant que conseiller et aidera à la transition.

L’amélioration des ventes et du trafic dans les restaurants à mesure que l’inflation diminue contribuera à améliorer les bénéfices des franchisés, a déclaré Kobza lors de l’appel aux résultats.

“Si nous pouvons combiner la combinaison de la stimulation des ventes et du trafic dans le restaurant, ainsi qu’une certaine modération dans certains d’entre eux (coût des marchandises vendues), je pense que c’est la formule … pour entraîner une amélioration significative de la rentabilité de la franchise cette année.”

La société, qui comprend également Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen et Firehouse Subs, a annoncé que son bénéfice net au quatrième trimestre était passé à 336 millions de dollars, contre un bénéfice de 262 millions de dollars un an plus tôt.

La société, qui tient ses comptes en dollars américains, a déclaré que son bénéfice pour les trois mois clos le 31 décembre s’élevait à 74 cents par action diluée, contre un bénéfice de 57 cents par action diluée au cours des trois derniers mois de 2021.

Les revenus ont totalisé 1,69 milliard de dollars américains, contre 1,55 milliard de dollars américains un an plus tôt.

Sur une base ajustée, RBI a déclaré avoir gagné 72 cents par action diluée au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 74 cents par action diluée un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 73 cents par action et à 1,67 milliard de dollars de revenus, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 février 2023.