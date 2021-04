«Tesla continue de voir une demande refoulée croissante dans toute la Chine et l’Europe», a écrit Dan Ives, un analyste de Wedbush, dans un rapport aux investisseurs. Aux États-Unis, les efforts de l’administration Biden pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutenir les ventes de véhicules électriques contribueront probablement à soutenir la demande pour les voitures de Tesla, a ajouté M. Ives.

Plus tôt ce mois-ci, Tesla a déclaré avoir livré un record de 184800 voitures au cours des trois premiers mois de l’année, soit plus du double du total par rapport à la période comparable en 2020.

Le constructeur de voitures électriques revenus déclarés de 39 cents par action au premier trimestre. C’était une augmentation significative par rapport aux 24 cents par action qu’il avait rapportés pour le quatrième trimestre de 2020. Il y a un an, il ne gagnait que 2 cents par action au premier trimestre alors que la pandémie de coronavirus avait nui aux ventes et forcé la fermeture de son usine de Fremont , Californie

Bien qu’en baisse par rapport aux sommets récents, les actions de Tesla ont plus de cinq fois plus de valeur qu’il y a un an. L’action a baissé d’environ 2 pour cent en négociation prolongée après l’annonce des résultats, évidemment parce que les résultats n’ont pas répondu aux attentes encore plus élevées de certains analystes.

Les nouvelles sur les bénéfices surviennent alors que Tesla est confronté à des questions de plus en plus nombreuses sur la sécurité de son système d’assistance au conducteur Autopilot. Deux hommes ont été tués ce mois-ci au Texas lorsque la Tesla Model S dans laquelle ils roulaient s’est écrasée dans un arbre dans une rue résidentielle et a pris feu. La police locale a déclaré qu’un homme avait été retrouvé sur le siège passager et l’autre sur le siège arrière, sans personne au volant lorsque l’accident s’est produit.

Le National Transportation Safety Board et la National Highway Traffic Safety Administration ont envoyé des équipes pour enquêter sur l’accident et voir si les hommes s’étaient appuyés sur le pilote automatique pour conduire la voiture. Le représentant Kevin Brady, un républicain du Texas, a écrit à Elon Musk, directeur général de Tesla, l’exhortant à coopérer avec les régulateurs de sécurité.

Il y a une semaine, M. Musk a publié un message sur Twitter disant que les données de la voiture étaient «jusqu’à présent» a montré que le pilote automatique n’était pas activé.

Tesla a également fait l’objet d’un examen minutieux en Chine, où les autorités ont examiné les rapports des consommateurs sur les incendies de batterie et l’accélération soudaine des véhicules Tesla.