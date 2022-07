Les bénéfices de Tesla chutent au deuxième trimestre

Tesla a déclaré mercredi que les bénéfices du deuxième trimestre avaient chuté de près d’un tiers par rapport au premier trimestre, les livraisons ayant ralenti en raison des fermetures et des pénuries de matières premières dans l’usine du constructeur automobile à Shanghai.

Par rapport au deuxième trimestre 2021, le bénéfice a presque doublé. Mais parce que Tesla est une entreprise à croissance rapide, ses progrès, ou son absence, d’un trimestre à l’autre sont plus étroitement surveillés par les investisseurs.

Tesla domine le marché mondial des véhicules électriques et est en croissance, tandis que les constructeurs automobiles traditionnels comme Toyota et General Motors enregistrent de fortes baisses de leurs ventes. Mais le dernier quart-temps a été mouvementé.

Le véhicule de Tesla les livraisons d’avril à juin a chuté de 18 % par rapport aux trois premiers mois de l’année, une baisse inhabituelle pour une entreprise qui, ces dernières années, a enregistré de solides gains d’un trimestre à l’autre. (Par rapport à l’année précédente, les livraisons au deuxième trimestre ont augmenté de 26 %.)

En Chine, qui représente environ 40% des ventes de Tesla, la société a été en proie à des fermetures de son usine de Shanghai liées à la pandémie et à des pénuries de pièces et de matériaux clés. Tesla n’a pas été en mesure d’augmenter la production dans de nouvelles usines à Austin, au Texas, et près de Berlin comme prévu.

Elon Musk, le directeur général de Tesla, a déclaré le mois dernier aux intervieweurs d’un fan club de l’entreprise que les usines d’Austin et de Berlin étaient “fournaises à argent» qui coûtaient à l’entreprise des milliards de dollars tout en produisant peu de véhicules. Les faire monter en puissance et remettre l’usine de Shanghai en état de fonctionnement normal sont la principale priorité de Tesla, a-t-il déclaré.