Les bénéfices de Starbucks (SBUX) au troisième trimestre de 2021 sont dépassés

Starbucks a signalé mardi une flambée des ventes de boissons fraîches aux États-Unis, alimentant une augmentation des bénéfices et des revenus de l’entreprise.

Mais la chaîne de café a également mis en garde contre un ralentissement de la reprise en Chine, son deuxième marché. Il a abaissé ses prévisions annuelles de croissance des ventes à magasins comparables du pays, malgré l’augmentation de ses perspectives globales pour le bénéfice par action de l’exercice 2021.

L’action a chuté d’environ 3% dans les échanges prolongés après avoir atteint un sommet de 52 semaines avant la fermeture des marchés.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action: 1,01 $ ajusté contre 78 cents attendus

1,01 $ ajusté contre 78 cents attendus Revenu: 7,5 milliards de dollars contre 7,29 milliards de dollars attendus

Le géant du café a déclaré au troisième trimestre un bénéfice net de 1,15 milliard de dollars, ou 97 cents par action, contre une perte nette de 678,4 millions de dollars, ou 58 cents par action un an plus tôt.

Hors coûts de restructuration et autres éléments, Starbucks a gagné 1,01 $ par action, dépassant les 78 cents par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les ventes nettes ont augmenté de 78% à 7,5 milliards de dollars, dépassant les attentes de 7,29 milliards de dollars. Dans le monde, les ventes à magasins comparables ont bondi de 73 %. Il y a un an, les ventes mondiales des magasins comparables de l’entreprise ont chuté de 40 % au cours du trimestre, la pandémie mondiale ayant entraîné des fermetures dans certaines régions.

Aux États-Unis, le plus grand marché de Starbucks, les ventes à magasins comparables ont grimpé de 83 %. Sur deux ans, les ventes à magasins comparables du marché ont augmenté de 10 %. Près des trois quarts des ventes de boissons de l’entreprise provenaient de boissons froides, comme sa bière froide Nitro. Plus de la moitié des ventes ont été réalisées par les membres du programme de fidélité.

En dehors des États-Unis, les ventes à magasins comparables de Starbucks ont bondi de 41 %, alimentées par une croissance de 55 % du trafic client.

« Il est important de se rappeler que la grande majorité des marchés internationaux sur lesquels nous opérons sont derrière les États-Unis en termes de vaccination et de mobilité, de sorte que la récupération des revenus est prévisible sur ces marchés », a déclaré la directrice financière Rachel Ruggeri.

Par exemple, des dirigeants ont déclaré que la résurgence du virus au Japon, qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence, a nui à la circulation là-bas au cours du trimestre.

La Chine a enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 19 %. Il y a un an, les ventes à magasins comparables du pays ont chuté de 19%.

« La santé de nos activités en Chine est solide et nous n’avons jamais été aussi confiants dans les opportunités de croissance à long terme », a déclaré le PDG Kevin Johnson aux analystes.

Pour l’exercice 2021, la société a relevé ses perspectives de bénéfice par action dans une fourchette de 2,97 $ à 3,02 $, contre une fourchette antérieure de 2,65 $ à 2,75 $. Sur une base ajustée, il s’attend à un bénéfice par action de 3,20 $ à 3,25 $, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 2,90 $ à 3 $. L’exercice comprend une 53e semaine cette année, ce qui devrait ajouter 10 cents au bénéfice par action de la société.

Starbucks a également réduit ses perspectives de croissance des ventes mondiales à magasins comparables pour l’ensemble de l’année. Il s’attend désormais à ce que cette métrique augmente de 20 % à 21 %, contre une fourchette antérieure de 18 % à 23 %.

La société a également prédit un ralentissement des ventes des magasins comparables en Chine, où elle prévoyait auparavant une croissance de 27% à 32%. Maintenant, cependant, il prévoit une croissance des ventes à magasins comparables de 18 à 20 %. Le trimestre prochain, il s’attend à des ventes à magasins comparables stables pour le pays.

« Notre précédente orientation de la comp a supposé un délai plus court pour la levée des restrictions de voyage et également moins d’incertitudes auxquelles nous avons été confrontés sur le marché, et, par conséquent, nous ajustons nos prévisions de comp pour refléter les incertitudes », a déclaré Belinda Wong, PDG de Starbucks Chine.

Wong a souligné que la volatilité en Chine est temporaire et que la société s’attend à une reprise non linéaire.

Aux États-Unis, Starbucks s’attend désormais à une croissance des ventes de 21 à 22 % pour les cafés ouverts au moins 13 mois, dans la partie supérieure de sa fourchette précédente de 17 à 22 %.

Johnson a également déclaré que Starbucks avait bloqué le prix de ses grains de café pour les 14 prochains mois, le protégeant ainsi de l’impact de la hausse des prix liée aux températures plus froides au Brésil.

Cependant, la société s’attend à une augmentation de l’inflation au prochain trimestre et au cours de l’exercice 2022 dans d’autres domaines, comme le travail. Ruggeri a déclaré que la société dispose d’une flexibilité en matière de tarification et peut pousser les clients à acheter plus de boissons froides, qui ont tendance à être plus chères, ou à encourager la personnalisation, comme l’ajout d’un espresso.

Lisez le rapport complet sur les revenus ici.