Les bénéfices de Starbucks (SBUX) au T3 2022 dépassent les estimations

Starbucks a annoncé mardi des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu, alimentés par la demande aux États-Unis pour ses boissons froides au café.

Alors que l’inflation augmente, le PDG par intérim, Howard Schultz, a déclaré que la chaîne ne voyait pas les clients baisser ou réduire leurs dépenses. D’autres entreprises de restauration, dont McDonald’s et Chipotle Mexican Grill, ont vu les consommateurs à faible revenu visiter moins fréquemment ou dépenser moins, car les factures d’essence et d’épicerie plus élevées compriment leur budget. Schultz a crédité le pouvoir de tarification et la fidélité des clients de Starbucks pour sa capacité à inverser la tendance.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 1% en négociation prolongée.

Voici ce que la société a rapporté pour le trimestre clos le 3 juillet par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 84 cents ajustés contre 75 cents attendus

Chiffre d’affaires : 8,15 milliards de dollars contre 8,11 milliards de dollars attendus

Le géant du café a déclaré au troisième trimestre un bénéfice net attribuable à Starbucks de 912,9 millions de dollars, ou 79 cents par action, contre 1,15 milliard de dollars, ou 97 cents par action, un an plus tôt. La société a déclaré que l’inflation et la hausse des salaires des baristas pesaient sur ses marges ce trimestre.

Ventes nettes a augmenté de 9 % pour atteindre 8,15 milliards de dollars. La société a enregistré une croissance mondiale des ventes à magasins comparables de 3 %, alimentée par une solide performance aux États-Unis.

Sur le marché domestique de Starbucks, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 9 %, principalement en raison de la hausse du total moyen des commandes, ainsi que d’une augmentation de 1 % du trafic. La société a noté la popularité de son expresso frappé glacé et a déclaré que les boissons froides représentaient les trois quarts des ventes aux États-Unis ce trimestre.

En dehors des États-Unis, les ventes à magasins comparables ont chuté de 18 %, plombées par la chute de la demande en Chine. Starbucks a déclaré que les restrictions de Covid avaient affecté les ventes sur son deuxième marché pendant les deux tiers du trimestre. En conséquence, les ventes des magasins comparables en Chine ont chuté de 44 %. La société connaît toujours des fermetures périodiques à court terme en Chine.

Au dernier trimestre, Starbucks a retiré ses perspectives pour l’exercice 2022, citant l’incertitude causée par les épidémies de Covid en Chine. La société n’a pas publié de nouvelles prévisions ce trimestre.

Starbucks a ouvert 318 nouveaux emplacements nets dans le monde au cours du trimestre, portant son nombre mondial de restaurants à 34 948.

La société prévoit d’organiser une journée des investisseurs le 13 septembre à Seattle pour en savoir plus sur sa stratégie pour l’avenir.

Lisez le rapport complet sur les revenus ici.

Correction : une version antérieure de cette histoire était erronée Estimations Refinitiv des revenus trimestriels de Starbucks.