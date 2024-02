Les bénéfices de Sony Pictures Entertainment au troisième trimestre bondissent de 57 % à 281 millions de dollars

Sony

MISE À JOUR: Sony Pictures Entertainment a enregistré des bénéfices de 281 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2023, soit une hausse de 57 % par rapport à la période comparable de 2022. Les revenus ont également augmenté de 5 % à 2,473 milliards de dollars.

En annonçant ce matin à Tokyo ses résultats pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, Sony Group Corporation a attribué l’augmentation d’une année sur l’autre du segment Images à une augmentation des revenus de licences de télévision et de streaming numérique ainsi qu’aux ventes de divertissement à domicile, principalement due à à la contribution des sorties en salles en 2023 (cela inclurait le film nominé aux Oscars Spider-Man : à travers le Spider-Verse qui a rapporté 691 millions de dollars en salles dans le monde entier et a frappé à la fin de l’été). L’augmentation des revenus de Crunchyroll a également contribué à l’augmentation du nombre d’abonnés payants, avec plus de 13 millions d’abonnements payants à la fin décembre.

Au cours du troisième trimestre 2023, Sony a notamment sorti Apple Original Films’ Napoléon, qui a rapporté 208 millions de dollars sur la période. Nous comprenons que l’accord de distribution de Sony représente environ 8 % du box-office, Apple soutenant les coûts de marketing. Sony récupère ses coûts de marketing avant que l’argent ne revienne à Apple.

SPE a également publié une comédie romantique de manière significative N’importe qui sauf toi qui a connu des gains incroyables tout au long de son parcours et s’élève désormais à 170 millions de dollars au niveau mondial jusqu’à dimanche. Comme son déploiement a commencé fin décembre, seuls 31 millions de dollars ont diminué au cours de la période de résultats du troisième trimestre.

Sur le pont pour le quatrième trimestre se trouvent les événements de ce week-end Madame Webet celui de mars SOS Fantômes : Empire Gelé. Plus tard dans l’année, nous verrons le prochain Mauvais garçons avec Kraven le chasseur, Venin 3 et deux autres photos d’Apple. Les prévisions de bénéfices pour l’exercice restent inchangées par rapport au trimestre dernier.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, Sony a vanté le succès de Crunchyroll, affirmant qu’il avait l’intention de développer cette activité.

La société a en outre noté que l’impact de la double grève à Hollywood en 2023, qui a entraîné des retards de production et des changements de date de sortie, devrait être d’un peu moins de 20 milliards de yens (133 millions de dollars).

Au total, Sony a déclaré des bénéfices de 3,1 milliards de dollars (463,3 milliards de yens), soit une hausse de 10 % par rapport au troisième trimestre 2022 ; et des revenus de 24,9 milliards de dollars (3,75 billions de yens), soit une hausse de 22 %.

Le géant de l’électronique et des médias a évoqué des augmentations significatives au troisième trimestre pour les segments des services financiers, de l’image et de la musique. Les ventes des services de jeux et réseaux, qui incluent la console PlayStation 5, ont augmenté de 16 % en yens pour atteindre 9,6 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation a toutefois diminué de 26 %, à 572,5 millions de dollars.

La musique a également connu des hausses significatives, dont 16 % de revenus à 2,8 milliards de dollars et 21 % de bénéfices à 506 millions de dollars, en raison de la hausse des ventes de musique enregistrée et de l’édition à partir de services de streaming par abonnement payant.