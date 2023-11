Les bénéfices de Sony Pictures au deuxième trimestre atteignent 204 millions de dollars – date limite

Gemmes d’écran / Avec la permission d’Everett Collection

MIS À JOUR: Sony Pictures Entertainment a enregistré une hausse de 1 % de ses bénéfices pour le trimestre clos le 30 septembre par rapport à la période similaire de l’année dernière. S’élevant à 204 millions de dollars, le résultat opérationnel était supérieur de 77 % à celui du premier trimestre 2023.

Les bénéfices de la division au deuxième trimestre ont été stimulés par une augmentation des ventes qui ont connu une hausse de 13,4 % par rapport au deuxième trimestre 2022 à 2,767 milliards de dollars, dérivée d’une augmentation des livraisons en série. D’un autre côté, les revenus provenant des licences de services de télévision et de streaming numérique ont diminué, étant donné que le trimestre comparable de l’année dernière a bénéficié de la contribution de plusieurs films en franchise sortis en salles en 2021.

L’OIBDA (bénéfice d’exploitation avant dépréciation et amortissement) ajusté pour le segment Images s’élevait même à 293 millions de dollars.

Les films sortis au cours du trimestre terminé le 30 septembre incluent Insidieux : la porte rouge (188 millions de dollars dans le monde), L’égaliseur 3 (157 millions de dollars dans le monde), Gran Truismo : basé sur une histoire vraie (114 millions de dollars au total) et Argent stupide (6 millions de dollars au pays).

En publiant ce matin ses résultats du deuxième trimestre à Tokyo, Sony Corp a annoncé qu’elle révisait légèrement ses prévisions de Pictures pour l’ensemble de l’exercice 2023, avec des bénéfices projetés à 761,6 millions de dollars, soit une baisse de 1 % par rapport aux prévisions présentées en août. Cela est principalement dû à l’impact des grèves d’Hollywood sur les dates de sortie. Sony a également mentionné des « restrictions sur les activités promotionnelles » dans sa note, mais la grève des acteurs étant désormais résolue, cela semble sans objet pour l’avenir. Les retards dans les livraisons en série ont également été cités comme cause de cette baisse.

Présentant les résultats, Sony a déclaré que même avec la résolution du conflit du travail, « il faudra du temps pour que les activités commerciales se normalisent » et que cela a été pris en compte dans les prévisions. Afin de réduire l’impact, le studio prévoit « de s’engager dans un contrôle des coûts et d’autres mesures ».

Au troisième trimestre, le studio sortira des titres tels que Voyage à Bethléem avec Antonio Banderas; Action de grâces avec Patrick Dempsey ; Ridley Scott Napoléon dirigé par Joaquín Phoenix ; et comédie romantique N’importe qui sauf toi avec Sydney Sweeney et Glen Powell.

Les autres faits marquants du deuxième trimestre concernent les jeux et les services réseau, avec une hausse de 16 % des bénéfices à 48,9 milliards de yens grâce à une augmentation des ventes de titres non propriétaires. Sony a également révélé que son jeu PlayStation 5 Spider-Man 2 avait vendu plus de cinq millions d’unités au cours de ses 11 premiers jours.

Même si les ventes globales du géant des médias et de l’électronique ont augmenté, le bénéfice d’exploitation a baissé de 29% à 1,74 milliard de dollars, affecté par une performance plus faible des divisions Imagerie et Services financiers. La prévision de bénéfices reste inchangée pour l’exercice 2023.