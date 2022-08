Les bénéfices de Saudi Aramco augmentent de 90% au deuxième trimestre dans un contexte de flambée des prix de l’énergie

“Bien que la volatilité du marché mondial et l’incertitude économique persistent, les événements du premier semestre de cette année nous confortent dans notre opinion selon laquelle un investissement continu dans notre industrie est essentiel – à la fois pour garantir que les marchés restent bien approvisionnés et pour faciliter une transition énergétique ordonnée”, a ajouté Nasser.

Les prix du pétrole ont bondi au-dessus de 130 dollars le baril plus tôt cette année, alors que la crise énergétique mondiale, aggravée par les perturbations de l’approvisionnement résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a secoué les marchés mondiaux et contribué à des décennies d’inflation élevée.

Aramco a déclaré que le bénéfice net semestriel a grimpé à 87,9 milliards de dollars, dépassant facilement les plus grandes majors pétrolières cotées en bourse, notamment Exxonmobil, Chevron et BP et d’autres sociétés “Big Oil”, qui bénéficient toutes d’une flambée des prix des matières premières.

“Nos résultats records du deuxième trimestre reflètent une demande croissante pour nos produits, en particulier en tant que producteur à faible coût avec l’une des intensités de carbone en amont les plus faibles du secteur”, a déclaré le président et chef de la direction d’Aramco, Amin Nasser.

Aramco a déclaré que les conditions de marché solides avaient contribué à porter son bénéfice net du deuxième trimestre à 48,4 milliards de dollars, contre 25,5 milliards de dollars un an plus tôt. Le résultat a facilement dépassé les estimations des analystes de 46,2 milliards de dollars.

Aramco utilise ses gains importants pour investir dans ses propres capacités de production d’hydrocarbures et d’énergies renouvelables, tout en remboursant sa dette.

“Nous progressons dans le plus grand programme d’investissement de notre histoire, et notre approche consiste à investir dans l’énergie et la pétrochimie fiables dont le monde a besoin, tout en développant des solutions à faible émission de carbone qui peuvent contribuer à une transition énergétique plus large”, a déclaré la société.

L’Arabie saoudite, aux côtés de ses homologues de l’OPEP+, a été sous une pression croissante pour augmenter la production de pétrole afin d’atténuer les prix élevés. Les dirigeants de la société ont déclaré que la capacité mondiale limitée de production de pièces de rechange était une préoccupation majeure pour les perspectives de prix mondiales.

Aramco a déclaré avoir atteint une production totale d’hydrocarbures de 13,6 millions de barils d’équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre et s’employait à faire passer sa capacité de 12 millions de barils de pétrole par jour à 13 millions de barils de pétrole par jour d’ici 2027.