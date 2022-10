Les bénéfices de Samsung plongent au troisième trimestre alors que les fabricants de puces se sentent mordus

Samsung fait face aux vents contraires d’une baisse mondiale de la demande et des prix de ses puces mémoire, dont les ventes représentent une grande partie des activités du géant technologique sud-coréen.

L’activité puces de Samsung, qui comprend la vente de puces pour ordinateurs portables, serveurs et stockage, ainsi que la fabrication de semi-conducteurs, représente 70% de ses bénéfices.

Samsung a annoncé une augmentation de ses revenus comprise entre 75 000 milliards et 77 000 milliards de wons coréens, soit une hausse de 1,3 % à 4 % en glissement annuel.

La société sud-coréenne a déclaré qu’elle s’attend à ce que le bénéfice d’exploitation se situe entre 10,7 billions de dollars (7,57 milliards de dollars) et 10,9 billions de wons sud-coréens. Il s’agit de la première baisse du résultat opérationnel depuis 2019.

Samsung a déclaré vendredi que son bénéfice d’exploitation avait probablement chuté de 32% au troisième trimestre de l’année, la baisse des prix et de la demande des mémoires ayant frappé le géant de la technologie.

La société vend des puces NAND et DRAM qui sont utilisées dans des appareils tels que les ordinateurs portables et les smartphones, jusqu’aux centres de données. Elle possède également une entreprise de fabrication de semi-conducteurs. Samsung n’a publié aucun commentaire parallèlement à ses prévisions du troisième trimestre, mais les analystes ont déclaré qu’un affaiblissement des prix des puces mémoire et de la demande était probablement à l’origine de la baisse des bénéfices.

Daiwa Capital Markets a déclaré vendredi dans une note que les expéditions de DRAM et de NAND avaient diminué de 15% et 10% en glissement trimestriel, tandis que les prix avaient chuté de 19% et 20% respectivement en glissement trimestriel, “ce qui a entraîné une forte baisse de gains.”

La chute des bénéfices prévue ajoute de nouvelles inquiétudes concernant le secteur des puces, qui fait face à une demande plus faible dans un environnement macroéconomique mondial plus faible.

Micro-systèmes avancés jeudi, a annoncé des estimations préliminaires de revenus pour le troisième trimestre qui étaient bien en deçà de ses prévisions initiales. La société américaine a cité “un marché des PC plus faible que prévu et d’importantes actions de correction des stocks tout au long de la chaîne d’approvisionnement des PC”.

Micron, un rival de Samsung, a averti le mois dernier que “la demande des consommateurs et les vents contraires liés aux stocks” avaient un impact sur les fabricants de mémoires.

Les prévisions de baisse des bénéfices de Samsung ont envoyé des ondes de choc à travers d’autres stocks de puces. En Europe, des entreprises telles que l’équipementier néerlandais ASML et fournisseur Apple STMicro étaient plus faibles dans les échanges du matin.

TSMC , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, était en baisse dans le commerce taïwanais. Cependant, après la clôture du marché à Taïwan, la société a enregistré une augmentation de 42,6 % de ses revenus en glissement annuel, contrecarrant une partie de la tendance baissière des entreprises de semi-conducteurs. TSMC est peut-être le fabricant de puces le plus important au monde, fabriquant des composants pour les plus grands fabricants d’électronique au monde, dont Apple.

De nombreuses entreprises, dont Micron réduisent leurs dépenses en capital et réduisent leurs stocks, ce qui pourrait aider des entreprises comme Samsung à se redresser et à signaler le creux de la crise actuelle des semi-conducteurs.

“C’est en quelque sorte le signal d’un creux”, a déclaré vendredi SK Kim, analyste chez Daiwa Securities Capital Markets, à “Street Signs Asia” de CNBC.

Kim a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix de la mémoire rebondissent au cours du premier semestre de l’année prochaine, ajoutant que le cours de l’action de Samsung “atteindra également un creux bientôt”.

Les actions de Samsung sont en baisse de plus de 28 % depuis le début de l’année.

Malgré la récente crise, Samsung a établi une feuille de route pour son activité de semi-conducteurs, dans laquelle il vise à commencer à fabriquer les puces les plus avancées dans cinq ans.