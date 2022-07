Les bénéfices de Rogers ont bondi de 35 % au cours des trois mois précédant la récente panne

Rogers Communications Inc. a réalisé 10 % de revenus supplémentaires et a vu ses bénéfices bondir de plus d’un tiers au cours des trois mois précédant la fin juin, une période de déclaration financière qui s’est terminée juste avant qu’une panne dévastatrice n’anéantisse les réseaux de télécommunications de l’entreprise à travers le pays.

Le géant des télécommunications a publié des résultats trimestriels avant l’ouverture des marchés boursiers mercredi, et les chiffres ont brossé le tableau d’une entreprise dont les activités étaient en plein essor.

Les revenus des services sans fil ont augmenté de 11% pour atteindre un peu moins de 1,8 milliard de dollars “principalement en raison de revenus d’itinérance plus élevés associés à une augmentation significative des voyages”, a déclaré la société. Rogers a ajouté environ 122 000 nouveaux clients sans fil au cours du trimestre, soit environ le double du nombre qu’il a ajouté il y a un an.

De plus, les revenus du câble ont augmenté de 3% pour atteindre un peu plus de 1,03 milliard de dollars, “principalement en raison des changements de tarification des services”, a déclaré la société.

La division des médias a connu la plus forte augmentation de toutes, avec des revenus en hausse de 21 % pour atteindre 659 millions de dollars par rapport à la même période il y a un an. La principale raison de cette hausse était l’équipe de baseball des Blue Jays de Toronto, qui appartient à Rogers, pouvant à nouveau jouer des matchs à domicile et les téléviser depuis le Rogers Centre à Toronto.

À cette époque l’année dernière, les Blue Jays disputaient des matchs à domicile aux États-Unis en raison des restrictions de voyage COVID.

Dans toutes les unités commerciales, Rogers a encaissé un peu plus de 3,8 milliards de dollars au cours du trimestre, une augmentation de 8 % par rapport à l’année dernière, et a enregistré un bénéfice de 409 millions de dollars, soit une augmentation de 35 % par rapport à il y a un an.

Le coût de la panne n’a pas encore été pris en compte

Cependant, toutes ces performances financières sont survenues avant le 8 juillet, lorsque le réseau de l’entreprise a été anéanti par une mise à niveau bâclée qui a provoqué des échecs en cascade à travers le pays.

REGARDER | Les Canadiens réagissent à la panne massive de Rogers : Une panne majeure de Rogers frappe des entreprises et des clients partout au Canada Les clients de Rogers ont été pris au dépourvu par la panne massive de vendredi impliquant à la fois les réseaux mobiles et Internet, qui a également causé des perturbations généralisées pour les banques, les entreprises et certains services d’urgence à travers le Canada.

Rogers estime qu’elle prévoit d’accorder environ 150 millions de dollars de remises aux clients en guise de compensation pour la panne, et s’engage à dépenser des milliards en investissements en capital pour mettre à niveau ses systèmes afin de s’assurer que cela ne se reproduise plus.

“Les investissements que nous faisons pour améliorer la fiabilité de nos réseaux sont les bonnes choses à faire, et cela n’aura pas d’impact sur nos prix dans ce marché hautement concurrentiel”, a déclaré un porte-parole de la société à CBC News cette semaine.

Rogers a également officiellement reporté la date limite qu’elle s’était imposée pour finaliser sa fusion avec Shaw jusqu’à la fin de l’année. Lorsque la fusion a été proposée pour la première fois au début de 2021, les deux parties s’attendaient à ce qu’elle soit achevée maintenant, mais les retards réglementaires les ont amenés à repousser la date limite jusqu’au 31 juillet.

Mercredi, la société a révélé qu’elle ne s’attendait pas à pouvoir officialiser l’accord avant la fin de cette année.