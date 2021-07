Les bénéfices de Procter & Gamble (PG) du quatrième trimestre 2021 sont dépassés

Procter & Gamble a dépassé vendredi les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus trimestriels, les consommateurs achetant davantage de produits de soins de santé et de soins personnels haut de gamme.

Mais la société a averti que l’augmentation des coûts des matières premières pourrait affecter ses bénéfices au cours de l’année à venir. Il fait suite à son rival Unilver qui a signalé un avertissement similaire la semaine dernière selon lequel il faisait face à des coûts plus élevés pour l’emballage, les ingrédients et le transport.

Les actions P&G ont bondi d’environ 1% en début de séance suite à l’actualité.

Voici ce que P&G a rapporté pour le trimestre clos le 30 juin par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,13 $ contre 1,08 $ attendu

Chiffre d’affaires : 18,95 milliards de dollars contre 18,41 milliards de dollars attendus

P&G a déclaré un bénéfice net pour la période close le 30 juin de 2,9 milliards de dollars, ou 1,13 dollar par action, contre 2,8 milliards de dollars, ou 1,07 dollar par action, un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 1,08 $.

Les ventes nettes ont augmenté de 7 % à 18,9 milliards de dollars contre 17,7 milliards de dollars un an plus tôt. Cela a dépassé les attentes de Wall Street pour 18,41 milliards de dollars. Les ventes organiques ont grimpé de 4 %.

P&G a enregistré la plus forte croissance dans ses activités de beauté et de soins de santé, alors que les consommateurs se préparent à retourner au bureau et à retourner aux réunions sociales.

L’activité Santé a vu ses ventes organiques progresser de 14 %. Une grande partie de cette croissance est venue des produits de soins bucco-dentaires du segment, qui comprennent les brosses à dents Oral B.

Le segment beauté de P&G a enregistré une croissance organique de ses revenus de 6 %. La société a vu une demande continue pour sa marque premium SK-II. Mais il a déclaré que certains des gains ont été compensés par la baisse des volumes de vente en Amérique du Nord, en raison de problèmes de stockage.

Le segment des tissus et des soins à domicile de la société, qui comprend les détergents à vaisselle Dawn et Cascade, a enregistré une croissance organique des ventes de 2 %. La croissance a ralenti dans ce segment, car les consommateurs achètent moins de produits de nettoyage pour leur maison.

Le segment du toilettage de la société, qui comprend Gillette et Venus, a connu une croissance organique des ventes de 6 %.

Les soins pour bébés, femmes et familles ont été le seul segment à enregistrer une baisse des ventes organiques, avec une baisse de 1 % par rapport à l’année précédente. Le taux de natalité aux États-Unis chute pour la sixième année consécutive en 2020, pesant sur les achats de couches, de lait maternisé et d’autres produits de puériculture.

Pour l’exercice 2022, P&G demande que les ventes de l’exercice augmentent de 2 % à 4 % par rapport à l’année précédente. Les ventes organiques devraient augmenter dans la même fourchette.

Il prévoit une croissance du bénéfice par action de base de 3 % à 6 % par rapport aux 5,66 $ de l’exercice précédent.

P&G a déclaré que ses perspectives actuelles prévoyaient un impact d’environ 1,9 milliard de dollars après impôts dû à la hausse des coûts des produits de base et des frais de transport.

Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient un bénéfice ajusté par action de 5,90 $ pour l’exercice 2022 sur des ventes de 78,17 milliards de dollars.

« Tout le monde le voit en ce moment, la clé sera de savoir comment vous allez gérer cela », a déclaré le directeur général sortant, David Taylor, à « Squawk Box » de CNBC dans une interview vendredi matin. « Alors que nous sommes confrontés à des [comparisons] et des coûts plus élevés en début d’année, la dynamique est très forte. »

P&G a annoncé jeudi soir que l’actuel chef de l’exploitation, Jon Moeller, deviendrait PDG en novembre, en remplacement de Taylor, qui deviendra président exécutif du conseil d’administration de la société. Taylor, 62 ans, était PDG depuis le 1er novembre 2015.

Ce sera désormais le travail de Moeller de trouver des moyens de lutter contre les pressions sur les coûts et une stratégie pour maintenir l’élan de P&G et ses ventes organiques en croissance d’année en année. Au cours des trois dernières années, ils ont augmenté de 5 à 6 %.

La société – dont le portefeuille comprend le détergent Tide, le papier toilette Charmin et les couches Pampers – est en passe d’augmenter les prix de certains produits cet automne en réponse à la hausse des coûts des produits de base. Le rival Kimberly-Clark, qui fabrique Huggies, a également annoncé des hausses de prix sur divers articles.

Après l’entrée en vigueur des augmentations de prix, P&G prévoit de conserver des parts de marché en essayant d’augmenter la perception des consommateurs de la valeur de ses produits et en introduisant des articles nouveaux ou améliorés. Des entreprises telles que P&G et Kimberly-Clark parient que les consommateurs seront prêts à payer plus pour la version de la marque, au lieu d’opter pour une marque de distributeur moins chère.

Le directeur financier Andre Schulten a déclaré lors d’un appel aux médias qu’environ 75% des produits de P&G sont considérés comme supérieurs ou premium, de sorte que les consommateurs sont déjà prêts à payer un prix plus élevé pour ces produits.

« Nous pensons que là où nous devons prendre des prix, nous pourrons prendre des prix », a-t-il déclaré.

Les actions de P&G sont en hausse de moins de 1% depuis le début de l’année. La société a une capitalisation boursière de 341,4 milliards de dollars.

— CNBC Amélie Lucas contribué à ce reportage.