Les bénéfices de Petco (WOOF) Q1 2021 battent

Petco Health and Wellness Company a annoncé jeudi des résultats du premier trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street, car une forte augmentation des adoptions d’animaux de compagnie continue d’aider le détaillant à recruter de nouveaux clients.

Malgré une performance meilleure que prévu et une augmentation des prévisions de bénéfices, l’action Petco a chuté de près de 3% jeudi.

«Nous attirons de nouveaux clients et gagnons des parts de marché dans une catégorie en pleine croissance», a déclaré Ron Coughlin, président et chef de la direction, dans un communiqué de presse.

Voici ce que la société a rapporté pour le premier trimestre fiscal clos le 1er mai, selon les estimations consensuelles de Refinitiv:

Bénéfice par action: 17 cents ajusté contre 9 cents attendus

Chiffre d’affaires: 1,4 milliard de dollars contre 1,27 milliard de dollars attendu

Au cours du trimestre, Petco a déclaré un bénéfice net de 7,56 millions de dollars, ou 3 cents par action, comparativement à une perte de 31,2 millions de dollars, ou 15 cents par action, il y a un an.

Hors éléments, la société a gagné 17 cents par action. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 9 cents par action.

Les revenus totaux ont augmenté de 27% à 1,41 milliard de dollars contre 1,11 milliard de dollars il y a un an, dépassant également les estimations de 1,27 milliard de dollars.

Les ventes des magasins comparables de Petco ont augmenté de 28% par rapport à l’an dernier.

Petco a déclaré avoir gagné 1,2 million de nouveaux clients nets au cours du trimestre, ce qui représente un sommet sur plusieurs années.

«L’accélération de la catégorie combinée à un renforcement de notre base de clients nous donne confiance pour relever nos prévisions pour l’année complète», a déclaré Coughlin.

Le détaillant s’attend à ce que les revenus cette année se situent entre 5,48 milliards de dollars et 5,58 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 5,25 milliards de dollars à 5,35 milliards de dollars.

Ses perspectives de bénéfices ont été portées à une fourchette de 73 cents à 76 cents par action, contre une prévision précédente de 63 cents à 66 cents par action.

Petco a déclaré que son partenariat avec DoorDash pour offrir aux clients des livraisons le jour même lui avait permis de rivaliser avec des détaillants en ligne comme Chewy, car le coût de livraison de Petco depuis ses magasins est inférieur au coût d’expédition.

« C’est un avantage concurrentiel que nos concurrents n’ont pas été en mesure de reproduire », a déclaré Coughlin lors de l’appel aux résultats de Petco.

Les adoptions d’animaux de compagnie ont augmenté pendant la pandémie, car les consommateurs ont passé plus de temps à la maison, ce qui leur a donné l’occasion d’assumer les nouvelles responsabilités liées à la possession d’un animal de compagnie. Mais contrairement à d’autres tendances pandémiques, Petco ne s’attend pas à ce que la poussée diminue. La société a déclaré que les adoptions d’animaux de compagnie augmenteraient les ventes à long terme en raison des coûts récurrents des animaux de compagnie.

« Vous pourriez avoir un Peloton une fois, vous pourriez refaire votre garage une fois, mais une fois que vous avez un nouvel ami à quatre pattes, il devra être nourri, il devra être soigné, il devra être vacciné pour une décennie ou plus « , a déclaré Coughlin sur » Squawk on the Street « de CNBC. « Nous l’appelons la rente à fourrure. »

La société a généré des revenus supplémentaires en raison de l’augmentation des dépenses des propriétaires d’animaux du millénaire et de la génération Z par rapport aux propriétaires d’animaux d’autres groupes d’âge.

« Quand vous regardez en arrière sur 2020, beaucoup de ces nouveaux animaux de compagnie ont été pris par les milléniaux et les générations Z et devinez quoi, ces milléniaux et les générations Z dépensent beaucoup plus pour leurs animaux de compagnie », a déclaré Coughlin.

En termes de croissance future, l’entreprise travaille à augmenter les biens et services qu’elle propose sur ses sites.

« Nous sommes très à l’aise avec notre empreinte et nous voyons même une certaine expansion dans certains de nos marchés à forte croissance », a déclaré Coughlin. « Mais le principal domaine sur lequel nous nous concentrons est d’augmenter le pied par emplacement en ajoutant le vétérinaire, en ajoutant une nourriture juste pour le garde-manger des chiens et en ajoutant [our premium apparel and supplies line.] »

Correction: Petco a dépassé les attentes de revenus de Wall Street.