Les bénéfices de PepsiCo (PEP) au deuxième trimestre 2021 sont dépassés

PepsiCo a annoncé mardi que ses revenus trimestriels avaient augmenté de plus de 20% par rapport à l’année précédente, la demande des restaurants pour ses boissons étant revenue, alimentant une hausse des bénéfices.

La société a également relevé ses perspectives de croissance de son bénéfice ajusté par action en année pleine.

Les actions de la société ont augmenté jusqu’à 2% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,72 $ ajusté contre 1,53 $ attendu

Chiffre d’affaires : 19,22 milliards de dollars contre 17,96 milliards de dollars attendus

Pepsi a déclaré un bénéfice net de 2,36 milliards de dollars, ou 1,70 $ par action, au deuxième trimestre, contre 1,65 milliard de dollars, ou 1,18 $ par action, un an plus tôt.

Hors éléments, la société a gagné 1,72 $ par action, dépassant les 1,53 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Ventes nettes a bondi de 20,5% en glissement annuel à 19,22 milliards de dollars, dépassant les attentes de 17,96 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires organique, hors effets de change, acquisitions et cessions, progresse de 12,8%.

L’activité boissons de la société en Amérique du Nord a enregistré une croissance organique des revenus de 21 %, la plus élevée de toutes les divisions de Pepsi ce trimestre. Le volume de ses boissons a grimpé de 15 % et les revenus de la restauration, qui comprennent les ventes aux restaurants, aux stades et aux campus universitaires, ont doublé au cours du trimestre. Un an auparavant, le chiffre d’affaires organique de la division avait baissé de 7 %.

Frito-Lay North America, qui comprend des marques comme Doritos et Cheetos, a enregistré une croissance organique de ses revenus de 6 %. Les dépanneurs et les canaux de restauration ont contribué à stimuler les ventes alors que les consommateurs sont devenus plus mobiles. Le segment a enregistré de fortes ventes tout au long de la pandémie. Il y a un an, il affichait une croissance organique de 6 %.

L’activité Quaker Foods North America a été la seule division à déclarer un chiffre d’affaires organique en baisse. Son volume a baissé de 21 %, entraînant une baisse du chiffre d’affaires organique de 14 %. À la même époque il y a un an, le segment a vu ses ventes de produits biologiques augmenter de 23 %, les consommateurs prenant plus de petit-déjeuner à la maison, alimentant la demande pour son sirop d’érable et son gruau. Avant la pandémie, c’était la partie la plus faible des affaires de Pepsi.

À la suite d’un trimestre aussi solide, la société a déclaré qu’elle s’attend désormais à une croissance du bénéfice par action en devises constantes de 11%, en hausse par rapport à sa prévision antérieure d’une croissance à un chiffre. Les analystes tablaient sur une croissance des bénéfices de 7,2% en année pleine. Pepsi a également réduit ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires en 2021 de la moyenne à un chiffre à 6%.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.