Les bénéfices de Nvidia augmentent AMD tandis que d’autres fabricants de puces tels qu’Intel chutent

Nvidia Le gain a soutenu certains noms de semi-conducteurs dans les échanges de jeudi, en particulier les entreprises spécialisées dans les puces favorisées par l’IA, tout en faisant baisser les actions d’autres fabricants de puces, notamment Intel et Qualcomm .

Les actions de Nvidia ont augmenté de 25 %, parallèlement à un gain notable de 9 % des actions de Micro-systèmes avancés . Nvidia et AMD se spécialisent dans les unités de traitement graphique dites discrètes ou autonomes. Pendant ce temps, les actions des entreprises de puces informatiques conventionnelles ont chuté. Les actions Intel ont baissé d’environ 6% dans les échanges du matin, tandis que Qualcomm, qui fabrique des chipsets mobiles, a chuté d’environ 1,3%.

Le large éventail d’actions sur les prix suggère une fuite de l’accent mis sur les puces informatiques traditionnelles et vers les fabricants de GPU. Les GPU ont bénéficié d’une demande croissante des entreprises alors que les startups et les entreprises technologiques établies se bousculent pour créer des plates-formes d’IA. Les GPU sont les « cerveaux » derrière les modèles à grand langage et d’autres technologies d’intelligence artificielle, contribuant à alimenter ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google.

« Au lieu de millions de processeurs, vous aurez beaucoup moins de processeurs, mais ils seront connectés à des millions de GPU », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang, à CNBC.

Historiquement, c’est le contraire qui a été vrai. L’inversion potentielle peut éloigner les noms de processeurs et se diriger vers Intel et AMD.

Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ont également augmenté de près de 11 %. TSMC est un élément clé du processus de fabrication pour de nombreuses entreprises de semi-conducteurs qui conçoivent leurs propres puces mais peuvent compter sur TSMC pour gérer le processus de fabrication délicat et technique.

Merveille et Broadcom , qui ont respectivement augmenté de 2 % et 3 %, ont bénéficié de leur exposition au cloud computing et aux applications potentielles de l’IA. Marvell s’associe à des entreprises telles que Google , Méta et Microsoft ; Broadcom développe des technologies pour lien Supercalculateurs AI ensemble.

Le Indice des semi-conducteurs VanEck un panier ETF de noms de fabricants de puces comprenant Nvidia et Intel, a augmenté de 6,4 % dans les échanges de jeudi matin.

L’activité de négociation des actions Nvidia a également explosé jeudi. Il y a à peine sept mois, Nvidia a clôturé à un creux de deux ans de 112 $. Mais jeudi, en plus de battre son record intrajournalier, plus de 15 milliards de dollars d’actions Nvidia ont changé de mains alors que la société s’approche d’une capitalisation boursière de 1 billion de dollars.

Et au cours des 18 premières minutes de négociation de jeudi, l’action des fabricants de puces avait déjà dépassé son volume moyen sur une journée complète.

– Kif Leswing et Robert Hum de CNBC ont contribué à ce rapport.