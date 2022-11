Les bénéfices de Nintendo grimpent sur la machine Switch et les ventes de logiciels

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO – Le fabricant japonais de jeux vidéo Nintendo a enregistré une augmentation de 34% de ses bénéfices au premier semestre de l’exercice grâce à de fortes ventes de produits pour sa console Switch comme “Splatoon 3”, un jeu de tir à la peinture, a annoncé mardi la société. Cela a incité le fabricant de jeux Pokemon et Super Mario à relever ses prévisions de bénéfices pour l’exercice d’avril à mars à 400 milliards de yens (2,7 milliards de dollars), contre une projection antérieure de 340 milliards de yens (2,3 milliards de dollars).

Même la meilleure prévision est inférieure à ce que Nintendo a gagné au cours du dernier exercice, à 477,7 milliards de yens.

Les entreprises de divertissement ont été stimulées par la pandémie parce que les gens avaient tendance à rester davantage à la maison au lieu de sortir. Cet avantage est susceptible de s’estomper à mesure que les restrictions sur les coronavirus se relâchent.

Les exportateurs japonais comme Nintendo bénéficient également d’un yen plus faible, ce qui augmente la valeur de leurs revenus à l’étranger lorsqu’ils sont traduits en yen. Le dollar américain, qui s’échangeait à environ 110 yens japonais il y a un an, est maintenant à près de 150 yens.

Le bénéfice net de Nintendo Co., basé à Kyoto, a totalisé 230,45 milliards de yens (1,6 milliard de dollars) au cours des six mois jusqu’en septembre, contre 171,8 milliards de yens l’année précédente.

Les ventes du premier semestre ont totalisé 656,97 milliards de yens (4,5 milliards de dollars), en hausse de 5 % par rapport à 624,3 milliards de yens.

Nintendo a déclaré que les pénuries de puces informatiques et d’autres composants causées par les blocages liés au COVID-19 et d’autres perturbations nuisaient à la production. Les ventes de Nintendo Switch ont chuté de 19% par rapport à l’année précédente à 6,68 millions d’unités.

D’autres sociétés japonaises comme Sony Corp. et Toyota Motor Corp. ont également été touchées par la pénurie de puces.

Parmi les autres logiciels de jeux Nintendo populaires sortis au cours des six derniers mois, citons «Nintendo Switch Sports», qui s’est vendu à 6,15 millions d’unités, et «Mario Strikers: Battle League», à 2,17 millions d’unités.

Les jeux Mario Kart et Kirby, sortis plus tôt, se sont également vendus rapidement, tout comme les offres d’éditeurs extérieurs, ce qui a entraîné 15 millions de jeux vendus pour le Switch au cours de la période de six mois.

Les ventes de logiciels de Nintendo ont augmenté de 1,6 % en glissement annuel pour atteindre 95,41 millions d’unités. Les jeux en ligne téléchargeables se sont également bien comportés, a-t-il ajouté.

Nintendo a déclaré que la crise des puces et d’autres pièces s’améliorerait probablement progressivement au cours des prochains mois. Noël et les vacances du Nouvel An sont des moments cruciaux pour les affaires de Nintendo.

“En travaillant continuellement à la production en amont et en sélectionnant les méthodes de transport appropriées en prévision de la saison des fêtes, nous nous efforcerons de livrer autant de consoles que possible aux consommateurs de toutes les régions du monde”, a déclaré la société dans un communiqué.

Dans les logiciels de jeu, “Bayonetta 3” devrait sortir en octobre, suivi de “Pokémon Scarlet” et “Pokémon Violet” en novembre, “Fire Emblem Engage” en janvier 2023 et “Kirby’s Return to Dream Land Deluxe” en février 2023 , selon Nintendo.

Nintendo prévoit de vendre 19 millions de consoles Switch au cours de l’exercice en cours. Il prévoyait auparavant de vendre 21 millions de machines Switch. Les ventes cumulées de Switch dans le monde ont dépassé les 114 millions de machines.