Les bénéfices de News Corporation plongent de 75% – mais le géant des médias salue « l’opportunité » de l’IA | Actualité économique

News Corporation a fait état d’une baisse de 75% de ses bénéfices – mais se dit optimiste quant à l’avenir grâce à « l’opportunité remarquable » de l’IA.

Le géant des médias a déclaré avoir réalisé un revenu net de 187 millions de dollars (147 millions de livres sterling) pour l’exercice clos le 30 juin, en forte baisse par rapport à 760 millions de dollars (598 millions de livres sterling) l’année précédente.

Mais le directeur général, Robert Thomson, a déclaré qu’il se sentait positif pour les mois à venir et a déclaré IA générative – qui peut aider à créer du texte, des images, de l’audio et d’autres médias – pourrait stimuler la fortune de l’entreprise.

Il a également révélé que les produits numériques représentaient pour la première fois plus de 50 % des revenus annuels de News Corp.

Il a déclaré : « Cet élan s’accélère sûrement à l’ère de l’IA générative, qui, selon nous, présente une opportunité remarquable de créer un nouveau flux de revenus, tout en nous permettant de réduire les coûts dans l’ensemble de l’entreprise. »

« Nous sommes déjà en négociations actives pour établir une valeur pour nos ensembles de contenus uniques et IP [intellectual property] qui jouera un rôle crucial dans l’avenir de l’IA », a ajouté M. Thomson.

Les résultats annuels de News Corp indiquaient que la hausse des coûts du papier journal et des programmes sportifs avait contribué à la baisse des bénéfices à l’échelle internationale, ainsi qu’à la baisse des ventes de livres et aux fluctuations négatives des devises étrangères.

La division News UK de la société, qui possède des journaux tels que The Sun et The Times, a subi une baisse des revenus de la publicité imprimée, mais elle a été « partiellement compensée » par la croissance de la publicité numérique, selon le rapport sur les résultats.

News Corp, dont le président exécutif est Rupert Murdoch – qui a fondé Sky News au Royaume-Uni mais a mis fin à son association suite au rachat de Comcast en 2018 – possède également des marques dont l’éditeur Harper Collins, le Wall Street Journal aux États-Unis et des chaînes de télévision en Australie.

La société a également déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 1,42 milliard de dollars (1,12 milliard de livres sterling), en baisse de 15% par rapport à 1,67 milliard de dollars (1,32 milliard de livres sterling) l’année précédente.

M. Thomson a déclaré que les résultats mettaient en évidence « la durabilité et la profondeur de nos sources de revenus et l’impact de contrôles stricts des coûts alors que nous naviguions dans des conditions macroéconomiques difficiles, des pressions sur la chaîne d’approvisionnement et des vents contraires sur les devises ».

Il a ajouté: « Nos résultats ont montré une nette amélioration au second semestre [of the fiscal year]donc avec la baisse de l’inflation, le plafonnement des taux d’intérêt et les premiers signes de stabilité du marché immobilier, nous avons de bonnes raisons d’être optimistes pour les prochains trimestres. »