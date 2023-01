Les bénéfices de Netflix montrent que le géant du streaming ajoute à nouveau des clients

La croissance du nombre d’abonnés de Netflix augmente à nouveau, ce qui donne un signe précoce que son passage à l’inclusion d’annonces dans une version moins chère de son service de streaming vidéo aide à lutter contre une concurrence plus rude et à attirer des clients soucieux des coûts aux prises avec l’inflation.

La société a annoncé jeudi un gain de 7,7 millions d’abonnés au cours de la période octobre-décembre, une période qui comprenait le lancement d’une option financée par la publicité pour 7 $ par mois, soit moins de la moitié du prix de son forfait sans publicité le plus populaire. La performance fait suite à des gains d’abonnés qui ont dépassé les attentes modestes des analystes au cours d’une période de juillet à septembre qui a suivi le deuxième trimestre consécutif de pertes de clients de Netflix.

Ayant retrouvé son élan, Netflix a également annoncé que son co-fondateur Reed Hastings renoncera à son titre de co-PDG, achevant une transition qui a commencé en juillet 2020 avec la nomination de son chef de la programmation, Ted Sarandos, au poste de co-PDG. Greg Peters, directeur de l’exploitation de Netflix, rejoindra Sarandos en tant que co-PDG tandis que Hastings deviendra président exécutif.

Hastings, 62 ans, était le PDG de Netflix depuis plus de 20 ans après avoir repris le rôle de son ami et co-fondateur de la société Marc Randolph à la fin des années 1990.

La perte de Hastings en tant que co-PDG “laisse de gros souliers à remplir pour moi et Greg”, a déclaré Sarandos lors d’une conférence téléphonique jeudi soir. “Heureusement, nous avons quatre pieds pour le faire.”

Alors qu’il passait le relais du PDG, Hastings a déclaré que Sarandos et Peters étaient “plus que prêts” à lui succéder. “Ils ont tous les deux des talents et des dons incroyables”, a déclaré Hastings lors de la conférence téléphonique. “Franchement, de plus en plus, ils dirigent déjà l’entreprise.”

Nouvelle stratégie

L’analyste d’Insider Intelligence, Paul Verna, a interprété la nouvelle direction comme une nouvelle étape dans l’évolution de Netflix, depuis ses racines en tant qu’entreprise technologique dirigée par un génie des mathématiques à Hastings jusqu’à un service de divertissement dirigé par Sarandos, qui a longtemps négocié des accords avec des studios hollywoodiens, et Peters, qui a supervisé l’expansion dans la publicité.

“Le changement actuel place la publicité au centre de l’image, à côté du contenu”, a déclaré Verna.

David Tice, analyste chez Hub Research qui couvre l’entreprise, a déclaré que la croissance du nombre d’abonnés a été une agréable surprise, mais la croissance relativement stable des revenus suggère que l’entreprise a toujours un problème de croissance.

“Je pense qu’ils ont surpris tout le monde par le grand nombre … d’abonnés, mais d’un autre côté, ils n’ont pas vraiment dit d’où ils venaient”, a-t-il déclaré à CBC News dans une interview.

La plupart des nouveaux clients provenaient probablement du niveau de prix le plus bas, et il soupçonne que la société a probablement perdu quelques-uns de ses clients les plus chers qui ont déclassé leurs comptes.

“Tous ces tous ces nouveaux abonnés n’ajoutent vraiment rien du côté des revenus”, a-t-il déclaré.

La hausse du nombre d’abonnés à Netflix n’a pas stimulé les bénéfices, en grande partie parce que la force du dollar a pesé sur les résultats internationaux. La société de Los Gatos, en Californie, a gagné 55,3 millions de dollars américains, ou 12 cents par action, au cours du quatrième trimestre, une baisse de 91 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les revenus ont augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 7,85 milliards de dollars américains, un gain modeste qui suggère que certains abonnés en cours pourraient être passés d’un plan plus coûteux à l’option financée par la publicité moins chère.

REGARDER | Pourquoi de plus en plus de Canadiens annulent leurs abonnements au streaming : Les annulations d’abonnements au streaming en hausse Un Canadien sur trois a annulé son abonnement à des services de diffusion en continu au cours des six derniers mois, selon un sondage de l’Institut Angus Reid.

Les bénéfices sont tombés en deçà des prévisions des analystes qui façonnent les attentes des investisseurs. Mais les investisseurs semblaient plus concentrés sur les gains d’abonnés qui étaient bien supérieurs aux prévisions. Les actions de Netflix ont grimpé de près de 7% dans les échanges avant commercialisation vendredi pour atteindre un peu plus de 337 dollars par action. Le cours de l’action a doublé depuis un creux de cinq ans de 162,71 $ atteint en mai dernier, mais il est toujours bien en deçà de son sommet historique de près de 701 $ en novembre 2021.

La baisse du nombre d’abonnés de l’année dernière, sans précédent depuis que Netflix a séparé ses services de streaming et de DVD par courrier en 2011, a incité la direction à adopter la publicité pour la première fois. La société se prépare maintenant à sévir contre le partage généralisé de mots de passe qui a permis à environ 100 millions de personnes dans le monde de regarder des émissions populaires telles que La Couronne et Choses étranges gratuitement.

Soutenu par sa hausse de la saison des fêtes, Netflix compte désormais près de 231 millions d’abonnés dans le monde – plus que tout rival dans un domaine de plus en plus encombré de compétition de streaming vidéo qui comprend des goûts d’Amazon, Hulu, YouTube de Google, Walt Disney Co. et Apple, le l’entreprise la plus riche du monde.

Maintenant que les consommateurs ont tellement de choix avec seulement autant de revenus discrétionnaires à dépenser, Netflix a concédé qu’il sera difficile d’attirer plus de clients comme il l’a toujours fait. Sa croissance a culminé au cours de la première phase de la pandémie lorsque le service de streaming vidéo a ajouté plus de 36 millions d’abonnés en 2020 alors que la plupart des gens étaient enfermés à la maison. En comparaison, Netflix a attiré moins de 9 millions d’abonnés pour l’ensemble de l’année dernière.

Le ralentissement a incité Netflix à mettre fin à sa pratique de longue date consistant à projeter le nombre d’abonnés qu’il s’attend à gagner d’un trimestre à l’autre, une tentative de réduire l’attention des investisseurs sur ce nombre. Au lieu de cela, Netflix met davantage l’accent sur la croissance des revenus et des bénéfices, un objectif qui devrait être aidé par plus d’argent provenant des ventes de publicités.