Les bénéfices de Netflix, HBO et Disney montrent que le boom du streaming est terminé

Voici une blague/plainte standard sur la télévision en streaming : il y a tellement de services différents que quelqu’un devrait simplement les mettre tous ensemble, et vous ne paieriez alors qu’un seul abonnement mensuel pour tout. Vous savez, tout comme la télévision par câble !

Ho ho ho.

Le fait est qu’aucune des personnes qui gèrent des services de télévision en streaming ne pense qu’il y aura une tonne de services de télévision à l’avenir. Ils pensent qu’ils finiront par se consolider en quelques grands acteurs.

Nous en voyons déjà une partie, c’est pourquoi Warner Brothers Discovery se prépare à lancer un service qui n’a pas encore été nommé qui combinera HBO Max et Discovery Plus, ce qui signifie que vous pourrez payer pour Lotus blanc et Dr Pimple Popper avec une seule facture mensuelle. Attention à ce que vous souhaitez pour!





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Kafka dans les médias

Peter Kafka rend compte de la collision des médias et de la technologie.

En attendant, si vous consultez les rapports sur les bénéfices de Wall Street, vous pouvez voir assez clairement pourquoi la sagesse conventionnelle de l’industrie est que l’industrie va devenir plus petite, du moins en termes de fournisseurs : c’est vraiment très cher de gérer un streamer, en particulier au début.

Et si vous ne voulez pas fouiller dans les documents publics, ne vous inquiétez pas, nous l’avons fait pour vous. Voici un bref aperçu de l’argent que Netflix a gagné au cours des neuf premiers mois de 2022, et de l’argent que beaucoup de Netflix potentiels ont perdu :

Il y a quelques mises en garde ici, y compris le fait que nous utilisons des définitions légèrement différentes des profits et des pertes pour chaque streamer car ils en utilisent chacun des différents dans leurs dépôts. Ajoutez à cela le fait que le total de Warner Bros. Discovery est inférieur à ce qu’il devrait être car nous n’avions que deux trimestres de données disponibles pour ce graphique.

Mais la vue d’ensemble est qu’il y a une tonne d’encre rouge, et il y en aurait beaucoup, beaucoup plus si nous 1) remontions plus loin parce que certains de ces services saignaient de l’argent depuis plusieurs années et 2) pouvaient voir les P&L d’Apple et Amazon, qui brûle de grosses sommes d’argent sur le streaming mais qui est si gros que cela n’a pas d’importance pour eux ou leurs investisseurs (pour l’instant).

Ce graphique explique également pourquoi les émissions que vous aimez (mais pas les autres) sont plus susceptibles de disparaître maintenant que par le passé : il y a quelques années, Wall Street disait aux entreprises de médias qu’elles devraient imiter Netflix et se soucier de la croissance. , pas de pertes. Cela a changé l’année dernière, pour Netflix et pour tout le monde. Aujourd’hui, le fondateur de Netflix, Reed Hastings, prêche les mérites du bénéfice d’exploitation, et ses concurrents parlent de rationalisation des coûts.

Le streaming ne s’en va pas. La société de données Ampere Analysis prévoit que les dépenses mondiales en contenu atteindront 243 milliards de dollars cette année. C’est une augmentation de 2 %, et c’est un peu en baisse par rapport à la croissance de 6 % que nous avons connue en 2022. Mais c’est bien supérieur aux 128 milliards de dollars que nous avons vus il y a dix ans. Vous aurez encore beaucoup de choix pendant longtemps.