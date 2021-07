Les bénéfices de MS au 2T 2021 dépassent les estimations

Morgan Stanley a publié jeudi des bénéfices et des revenus du deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes en raison de la vigueur du négoce d’actions et de la banque d’investissement.

Voici comment la banque a fait :

Gains: 1,85 $ par action contre l’estimation de 1,65 $ des analystes interrogés par Refinitiv.

Revenu: 14,8 milliards de dollars contre l’estimation de 13,98 milliards de dollars.

Alors que les banques rivales ont signalé un net ralentissement des revenus de négociation de titres à revenu fixe – une dynamique qui a également pris au piège les négociants en obligations de Morgan Stanley – la force de la banque a toujours résidé dans sa franchise de négociation d’actions, la plus grande au monde.

Cette entreprise a surperformé au deuxième trimestre, générant un chiffre d’affaires de 2,83 milliards de dollars, soit plus de 400 millions de dollars de plus que ce que les analystes attendaient. Il a compensé le manque à gagner sur les titres à revenu fixe, qui ont généré 1,68 milliard de dollars de revenus, inférieur à l’estimation de 2 milliards de dollars.

Le négoce d’actions a prospéré au deuxième trimestre pour Wall Street, tout comme les entreprises de gestion de patrimoine, qui ont toutes deux bénéficié de la valeur élevée des actifs et d’une solide activité d’introduction en bourse. Un autre domaine qui a prospéré est celui de la banque d’investissement, propulsé par une forte activité de fusion et les financements associés.

Comme son rival Goldman Sachs, Morgan Stanley a affiché de solides résultats en banque d’investissement, avec un chiffre d’affaires de 2,38 milliards de dollars dépassant l’estimation de 2,1 milliards de dollars.

Cela a aidé les activités de valeurs mobilières institutionnelles de la société, qui abritent ses activités de négociation et de conseil, à afficher 7,1 milliards de dollars de revenus, soit environ 350 millions de dollars de plus que prévu.

Les deux autres divisions majeures de Morgan Stanley, basée à New York, ont également dépassé les attentes au cours du trimestre.

L’énorme activité de gestion de patrimoine de la banque, renforcée par l’acquisition d’E-Trade l’année dernière, a enregistré un chiffre d’affaires de 6,1 milliards de dollars, dépassant l’estimation de 5,9 milliards de dollars.

Sa division de gestion des investissements, aidée en partie par l’achat d’Eaton Vance l’année dernière, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars, dépassant l’estimation de 1,53 milliard de dollars.

Grâce à une série d’acquisitions judicieuses, le PDG James Gorman a fait de la franchise de gestion de patrimoine de la banque l’une des plus importantes au monde. Il a également aidé à réhabiliter les opérations commerciales de l’entreprise et a maintenu sa pratique de conseil en fusion.

« La société a réalisé un autre trimestre très solide, avec des contributions de toutes nos activités », a déclaré Gorman dans le communiqué des résultats. « Avec notre modèle d’entreprise transformé offrant des bénéfices plus stables et durables, nous avons doublé notre dividende et annoncé un rachat de 12 milliards de dollars alors que nous nous apprêtons à restituer notre capital excédentaire aux actionnaires. »

Les actions de la banque ont chuté de 1,3% dans les échanges avant commercialisation dans un contexte de vente massive. Avant jeudi, l’action Morgan Stanley avait grimpé de 35% cette année, contre 26% pour l’indice KBW Bank.

Morgan Stanley est la dernière des six plus grandes banques américaines à publier des résultats du deuxième trimestre.

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup ont dépassé les attentes de bénéfices des analystes en libérant l’argent mis de côté plus tôt pour les pertes sur prêts. Goldman a battu les estimations sur de solides résultats consultatifs.