Les bénéfices de Morgan Stanley au troisième trimestre augmentent de 32% à 3,2 milliards de dollars

Les bénéfices trimestriels de Morgan Stanley ont augmenté de 32 pour cent à 3,2 milliards de dollars, ce qui en fait la dernière entreprise de Wall Street à bénéficier d’une reprise de la banque d’investissement et d’une légère hausse des échanges boursiers.

La banque a annoncé un bénéfice net au troisième trimestre en hausse par rapport aux 2,4 milliards de dollars un an plus tôt et supérieur aux estimations des analystes, tant globalement que pour chaque division. Les actions de Morgan Stanley ont augmenté de plus de 3 pour cent dans les échanges avant bourse à New York.

Les frais de banque d’investissement ont augmenté de plus de 50 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 1,5 milliard de dollars – une hausse plus importante que chez ses rivaux de Wall Street, même si Morgan Stanley est à la traîne de JPMorgan Chase et Goldman Sachs en termes de revenus globaux.

La directrice financière, Sharon Yeshaya, a déclaré que la banque d’investissement en était encore aux premiers stades d’une reprise après deux années d’inactivité.

« Il ne s’agit pas d’un pic d’activité sur les marchés financiers », a déclaré Yeshaya. « Les prix des actifs sont en hausse, il y a une certaine volatilité sur le marché, mais les revenus des banques d’investissement. . . ne sont pas encore à leur apogée. Il nous reste encore beaucoup à faire à mesure que nous traversons cette reprise des marchés financiers.

Les revenus de l’activité de négociation d’actions du groupe ont augmenté de 21 pour cent à 3 milliards de dollars, dépassant une augmentation plus modeste de sa plus petite unité de négociation de titres à revenu fixe.

L’activité boursière a été stimulée par la hausse des marchés aux États-Unis, la volatilité au Japon et le programme de relance chinois à la fin du troisième trimestre.

L’activité de gestion de patrimoine de Morgan Stanley, qui représente près de 6 000 milliards de dollars d’actifs clients, a attiré 64 milliards de dollars de nouveaux actifs nets au cours du trimestre, soit près du double du chiffre d’il y a un an.

Toutefois, les clients de Morgan Stanley conservent une plus grande proportion de leur patrimoine en espèces, ce qui peut s’avérer moins lucratif pour les banques.

Yeshaya a déclaré que les niveaux de trésorerie des clients s’étaient stabilisés par rapport aux niveaux élevés de la pandémie de coronavirus, mais étaient toujours plus élevés qu’avant la première épidémie de Covid-19.