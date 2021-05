Les bénéfices de Lowe’s (LOW) au premier trimestre 2021 dépassent les estimations

Lowe’s a déclaré mercredi que les ventes du premier trimestre fiscal avaient augmenté de 24%, dépassant les attentes de Wall Street, alors que les consommateurs continuaient d’investir dans leurs maisons et que les ventes se redressaient parmi les professionnels de la maison, tels que les entrepreneurs.

Le détaillant de rénovation domiciliaire a déclaré que la dynamique s’était poursuivie en mai. Sur la base de ces tendances, il a déclaré qu’il suivait une avance sur ses prévisions de ventes antérieures de 86 milliards de dollars pour cet exercice.

Malgré son bon trimestre, les actions ont chuté de près de 3% dans les échanges avant commercialisation, les investisseurs craignant que la pénurie de main-d’œuvre ne ralentisse le marché du logement.

Voici ce que la société a rapporté pour le premier trimestre fiscal clos le 30 avril par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice par action: 3,21 $ contre 2,62 $ attendu

Chiffre d’affaires: 24,42 milliards de dollars contre 23,86 milliards de dollars attendus

Lowe’s a déclaré un bénéfice net pour le premier trimestre de 2,33 milliards de dollars, soit 3,21 dollars par action, contre 1,34 milliard de dollars, ou 1,76 dollars par action, un an plus tôt. Les résultats ont dépassé les 2,62 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les ventes nettes ont atteint 24,42 milliards de dollars, contre 19,68 milliards de dollars l’an dernier, soit plus que les attentes des analystes de 23,86 milliards de dollars.

Les ventes des magasins comparables de Lowe ont augmenté de 25,9% au cours du trimestre. C’est plus que la croissance de 20,3% attendue par Wall Street, selon une enquête de StreetAccount.

Pour certains analystes, cependant, cette trajectoire brusque n’était pas suffisante. Zack Fadem, analyste principal des actions chez Wells Fargo, a déclaré dans une note de recherche que certains s’attendaient à une croissance comprise entre 20% et 30%.

Chez son rival Home Depot, les ventes ont grimpé de près de 33% au premier trimestre, mais le détaillant a refusé de fournir une prévision. Ses actions ont chuté mardi et ont baissé d’environ 1% dans la pré-commercialisation de mercredi.

Les deux acteurs de la rénovation résidentielle ont profité du marché immobilier en plein essor, mais ils sont confrontés à de nouveaux défis. La demande de maisons demeure élevée, mais une pénurie de main-d’œuvre, la hausse des prix du bois d’œuvre et la pénurie de terrains empêchent la construction de suivre le rythme. Les mises en chantier de logements unifamiliaux ont chuté de plus de 13% en avril par rapport à mars, a rapporté mardi le recensement américain. C’est la plus forte baisse depuis avril 2020, lorsque la pandémie a mis un terme à l’économie.

Lowe’s se heurte également à de gros chiffres au cours de l’exercice. Il a gardé les magasins ouverts pendant les fermetures de l’année dernière en tant que détaillant essentiel. Pendant que les clients restaient à la maison, ils entreprenaient des projets de bricolage, remplaçaient les appareils de cuisine et embellissaient leur pelouse ou leur arrière-cour. Certains investisseurs sont sceptiques sur le fait que les gens continueront à dîner, à partir en vacances et à passer leur temps d’une autre manière.

À la clôture de mardi, les actions de Lowe ont augmenté d’environ 20% cette année. Ses actions ont clôturé à 192,75 $ mardi, portant sa valeur marchande à 138,24 milliards de dollars.

Lisez le communiqué de presse complet ici.