Les bénéfices de Loblaw ont augmenté de 30 %, grâce à l’essor des ventes d’articles à marge élevée comme les produits de beauté et les médicaments contre le rhume

Loblaw Companies Ltd. a annoncé que son bénéfice du troisième trimestre avait augmenté d’environ 30 % par rapport à il y a un an.

Le détaillant en épicerie et pharmacie affirme que son bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires a totalisé 556 millions de dollars, ou 1,69 $ par action diluée, pour le trimestre terminé le 8 octobre. Le résultat était en hausse par rapport à 431 millions de dollars, ou 1,27 $ par action diluée, au même trimestre dernier an.

Les revenus ont totalisé 17,39 milliards de dollars, contre 16,05 milliards de dollars au troisième trimestre 2021.

Les ventes des magasins comparables des détaillants alimentaires ont augmenté de 6,9 ​​%, tandis que les ventes des magasins comparables des pharmacies ont augmenté de 7,7 %.

Les ventes ont été tirées par la solide performance des bannières à rabais de l’épicier, notamment No Frills et Real Canadian Superstore, a indiqué la société.

L’épicier a également noté un changement continu vers les marques privées telles que le Choix du Président et Sans nom.

Loblaw a déclaré que l’inflation des aliments au détail au Canada restait parmi les plus faibles des pays du G7, mais que “les forces inflationnistes mondiales ont continué d’augmenter le coût des aliments au cours du trimestre”.

« Les efforts de Loblaw pour modérer les augmentations de coûts et offrir une valeur supérieure aux clients par le biais de son programme PC Optimum et de ses promotions se sont traduits par de fortes ventes et des marges brutes stables dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires », a déclaré la société dans un rapport aux actionnaires.

Les ventes à marge plus élevée compensent les marges alimentaires stables

Dans ses pharmacies comme Shoppers Drug Mart, les revenus ont profité des ventes élevées de catégories à marge plus élevée comme la beauté, la toux et le rhume, a déclaré Loblaw.

Sur une base ajustée, Loblaw affirme avoir gagné 2,01 $ par action diluée, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,59 $ par action diluée il y a un an.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,96 $ par action et à 16,85 milliards de dollars de revenus, selon les estimations compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.