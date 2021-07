Les bénéfices de la société mère de Google au deuxième trimestre affichent un chiffre d’affaires de plus de 61 milliards de dollars

La société mère de Google, Alphabet, a publié mardi son rapport sur les résultats du trimestre se terminant en juin. La société a dépassé les attentes de Wall Street avec un chiffre d’affaires de 56,23 milliards de dollars et a atteint 61,88 milliards de dollars pour son deuxième trimestre fiscal 2021. Cela représente une augmentation de 62 % par rapport au même trimestre en 2020. En particulier, les revenus publicitaires de Google ont augmenté de 69 % en glissement annuel.

Au deuxième trimestre, il y a eu une vague d’activité en ligne dans de nombreuses régions du monde, et nous sommes fiers que nos services aient aidé autant de consommateurs et d’entreprises. Nos investissements à long terme dans l’IA et Google Cloud nous aident à améliorer considérablement l’expérience numérique de chacun. » – Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet

En plus des revenus publicitaires, Alphabet a enregistré une augmentation significative de son activité de cloud computing. Les revenus du cloud ont augmenté de plus de 53% par rapport à il y a un an.

La source • Passant par