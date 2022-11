Les bénéfices de HP et Dell offrent des indices sur le moment où les problèmes des PC cessent de nuire aux stocks de puces

Les rapports trimestriels sur les bénéfices de cette semaine de HP Inc. (HPQ) et de Dell Technologies (DELL) offrent des indices sur le moment où le marché des PC en difficulté pourrait se redresser – et une lecture solide de nos fabricants de puces tels que Advanced Micro Devices (AMD). HP Inc. HP fabrique des ordinateurs – à la fois des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau – qui contiennent des processeurs conçus par AMD, Club holding Nvidia (NVDA) et Intel (INTC). Le Club ne possède pas Intel. HP a publié mardi soir un bénéfice par action et des ventes meilleurs que prévu pour son quatrième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 31 octobre. Mais pour nos besoins, les prévisions de la société pour 2023 et les commentaires sur les stocks pour l’année prochaine sont les plus importants. HP s’attend à ce que les ventes d’unités de PC diminuent de 10 % d’une année sur l’autre au cours de l’exercice 2023, qui s’étend de novembre 2022 à novembre 2023. Ses prévisions de BPA ajusté pour l’année entière entre 3,20 $ et 3,60 $ sont inférieures aux 3,62 $ attendus par les analystes. “Beaucoup des défis récents que nous avons vus au cours de l’exercice 2022 se poursuivront probablement au cours de l’exercice 2023, y compris une demande plus faible chez les consommateurs et les niveaux d’inventaire des canaux commerciaux et plus élevés dans l’industrie”, a déclaré la directrice financière Marie Myers lors de l’appel aux résultats de mardi soir. Nous ne sommes pas surpris par les perspectives de Myers. La bonne nouvelle potentielle, cependant, réside dans les attentes de HP concernant la cadence. Myers et le patron de HP, Enrique Lores, ont brossé un tableau de l’amélioration des conditions au second semestre de l’exercice – sur les niveaux de stocks, les marges de la division PC et les revenus globaux. “Du point de vue des stocks, nous avons fait des progrès en réduisant les stocks que nous voyons dans la chaîne. Nous nous attendons à ce que d’ici la première moitié du prochain exercice, nous revenions à notre situation normale”, a déclaré Lores à Jim Cramer de CNBC dans un interview. Un ralentissement des ventes de PC – en particulier dans les modèles axés sur le consommateur – a fait gonfler les niveaux de stocks. Les entreprises tentent notamment de contrer cela en baissant les prix, en espérant que cela puisse partiellement compenser la faiblesse de la demande malgré l’impact négatif sur les marges. C’est pourquoi HP s’attend à ce que les marges de son segment de PC se situent vers le bas de sa fourchette cible de 5 % à 7 % au moins au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 2023. Mais à mesure que les niveaux de stocks se normalisent dans la seconde moitié de l’année, HP prévoit une marge amélioration. Dell Technologies Dell Technologies a publié lundi ses résultats du troisième trimestre fiscal, faisant état de ventes et de bénéfices supérieurs aux attentes conservatrices, mais a publié des perspectives plus faibles que prévu dans un contexte de baisse de la demande des consommateurs pour les PC. Lors de la conférence téléphonique, Dell a adopté un ton prudent sur les prévisions et a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus du quatrième trimestre soient “en baisse de 16% à mi-parcours”, entre 23 et 24 milliards de dollars. Bien que la direction n’ait pas fourni trop de détails sur ses attentes pour l’exercice 2024, elle a déclaré que bon nombre des mêmes surplombs cette année – comme le ralentissement de la croissance économique et la hausse des taux d’intérêt – persisteront. Dans le même temps, il semble que les perturbations défavorables de la chaîne d’approvisionnement soient largement derrière l’entreprise puisqu’elle voit actuellement “des délais de livraison standard dans son portefeuille”. Dell a déclaré que c’est dans un endroit où “ce que nous vendons est ce que nous expédions au cours d’un trimestre donné”. Cependant, alors que les niveaux des stocks ont baissé au troisième trimestre, la société a déclaré qu’il faudrait “quelques trimestres de plus” pour continuer à se normaliser. C’est notre principale conclusion avec Dell. Avant d’en arriver là, cependant, Dell continue de voir une faiblesse au cours du trimestre en cours. Le directeur financier Thomas Sweet a déclaré lors de l’appel que les revenus des PC devraient baisser d’environ 20 % sur une base annuelle. Le troisième trimestre de Dell a également fourni une preuve supplémentaire de la fracture au sein du marché des PC, les ventes de machines à vocation commerciale se tenant mieux que celles des consommateurs. Dell a constaté une “prudence” dans les dépenses de consommation, ce qui s’est traduit par une baisse de 17 % des revenus d’une année sur l’autre dans son segment de groupe de solutions client. Les revenus commerciaux ont diminué de 13 % à 10,7 milliards de dollars, tandis que les revenus des consommateurs ont chuté de 29 % à 3 milliards de dollars. Prise de club Notre thèse à long terme dans AMD et Nvidia a été fondée sur des vents arrière séculaires comme le cloud computing. Mais cela ne nous a pas isolés de la douleur causée cette année par le ralentissement des marchés finaux de consommation tels que les PC et les jeux après une croissance alimentée par la pandémie. Tout comme HP et Dell ont été contraints de réagir par des mesures correctives telles que des baisses de prix, nous avons vu nos fabricants de puces prendre des mesures tout aussi préjudiciables, mais nécessaires, pour répondre à des conditions de marché plus souples. Alors que les deux fabricants de puces diversifient leurs activités d’une manière qui ne met pas l’accent sur les PC, l’ampleur de la baisse des ventes a été trop importante pour que le marché l’ignore. Cependant, nous avons pris des mesures pour redimensionner nos positions en jetons et nous sommes maintenant en mesure d’envisager l’avenir en nous sentant à l’aise avec notre exposition. Ce que nous avons entendu sur le marché des PC de Dell et HP est loin d’être le pire scénario. Bien que ce ne soit pas incroyablement haussier non plus, il est quelque peu encourageant d’entendre les équipes de direction s’attendre à voir des améliorations d’ici quelques trimestres. N’oubliez pas que les actions sont des actifs tournés vers l’avenir. Les investisseurs commenceront à acheter des actions en prévision de jours meilleurs à venir. Ils n’attendent pas que le soleil les aveugle pour intervenir. C’est pourquoi les actions ont tendance à toucher le fond avant les parties cycliques de leurs activités. À l’inverse, les actions ont tendance à se vendre lorsque leur industrie est à son apogée et ne peut pas s’améliorer. Cette dynamique pourrait aider à expliquer, au moins en partie, pourquoi les actions AMD et Nvidia surperforment le marché mercredi, augmentant chacune d’environ 1,3 % par rapport au gain plus modéré de 0,2 % du S&P 500. Nous prenons ce que nous avons entendu de Dell et de HP et l’incluons dans notre réflexion. Mais néanmoins, nous restons un peu prudents sur le secteur dans son ensemble en ce moment, estimant qu'il vaut mieux être patient avant d'engager plus de capital. (Jim Cramer's Charitable Trust est long AMD et NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) 