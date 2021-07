Les bénéfices de Google montent en flèche alors que les revenus augmentent de 62 %.

Sundar Pichai, directeur général de Google, a attribué les résultats à « une marée montante d’activité en ligne ». Le chiffre d’affaires a augmenté de 62 % pour atteindre 61,88 milliards de dollars par rapport à il y a un an, un niveau d’augmentation sans précédent depuis la croissance rapide de l’entreprise vers 2005, alors qu’elle était encore une start-up.

Alphabet a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 18,5 milliards de dollars, soit 27,26 $ par action, pour le trimestre. Pas plus tard qu’en 2015, il a fait moins que cela toute l’année. Les analystes ne l’ont pas vu venir, estimant en moyenne que l’entreprise ne gagnerait que 19,14 $ par part de profit. Même l’analyste le plus optimiste n’a prévu que 24,43 $.

La société de recherche et de publicité mardi déclaré des bénéfices et des revenus records pour le deuxième trimestre, justifiant l’enthousiasme des investisseurs qui ont doublé sa valeur en bourse depuis le début de l’année dernière. Les excellents résultats ont légèrement fait grimper les actions sur le marché secondaire.

Avec une capitalisation boursière proche de 2 000 milliards de dollars, Alphabet est à peu près aussi loin que possible d’une start-up. Comme Amazon et Facebook, il est fréquemment critiqué pour avoir exercé son pouvoir de manière injuste, une accusation que les entreprises nient. Les projets de loi présentés à la Chambre des États-Unis restreindraient les grandes entreprises technologiques, et le président Biden a nommé les critiques de Big Tech à des postes réglementaires clés.

Les bénéfices de la pandémie que les entreprises réalisent ne feront probablement qu’augmenter les appels à l’action.

« Actuellement, les régulateurs sont probablement le plus gros obstacle potentiel pour Alphabet », a déclaré Dave Heger, analyste en communication pour la maison de courtage Edward Jones. « Mais les poursuites antitrust prendront des années. Dans l’intervalle, l’entreprise continuera de croître et d’ajouter de la valeur aux annonceurs. L’histoire est probablement en sa faveur.

Alphabet, comme les autres grandes entreprises technologiques qui proposent des outils pour communiquer, faire des achats, se divertir et travailler à distance, était initialement considérée comme vulnérable à la pandémie. Au deuxième trimestre 2020, le premier trimestre complet au cours duquel le virus sévissait, les revenus d’Alphabet étaient un peu en baisse alors que les annonceurs se recalibraient. Mais ça n’a pas baissé de beaucoup et ça n’a pas duré.

Lorsque les annonceurs ont réalisé que le monde ne finirait pas, ils sont revenus en force. Cela a aidé non seulement le moteur de recherche principal de Google, mais aussi la division vidéo YouTube. Les revenus publicitaires de YouTube ont augmenté de 84% au deuxième trimestre par rapport à la même période en 2020. Lors d’une conférence téléphonique mardi, les dirigeants de Google ont expliqué comment la pandémie avait poussé YouTube à devenir davantage un site de commerce électronique.

Même l’activité de stockage dans le cloud, où Alphabet est une entreprise pérenne également exploitée par Amazon et Microsoft, a bien fonctionné : les revenus ont bondi de 50 % et les pertes ont ralenti.