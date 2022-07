Les bénéfices de Google manquent aux attentes face à la faiblesse de l’industrie technologique

Alphabet, la société mère de Google, a publié mardi des résultats du deuxième trimestre plus faibles que prévu, alors que le géant de la recherche a connu une économie agitée qui a déjà pesé sur les revenus publicitaires à Instantané et Twitter.

Au cours du trimestre clos le 30 juin, Alphabet a enregistré un chiffre d’affaires de 69,7 milliards de dollars, manquer les 70 milliards de dollars prévus par les analystes interrogés par Yahoo finance. La société a déclaré un bénéfice par action de 1,21 $, manquant les prévisions de 1,31 $.

Les faibles résultats surviennent alors que la publicité, le moteur des revenus de l’entreprise, fait face aux vents contraires d’une économie en ralentissement. L’activité publicitaire de Google ne semble pas souffrir autant que les petites entreprises Internet, mais reste confrontée à un environnement difficile. Les revenus publicitaires du géant de la technologie ont augmenté de 12 % d’une année sur l’autre pour atteindre 56,3 milliards de dollars, un rythme beaucoup plus lent que le 69% de croissance enregistré un an plus tôt lorsque les annonceurs se sont précipités pour rencontrer les consommateurs en ligne au plus fort de la pandémie.

La directrice financière Ruth Porat a déclaré que les chiffres élevés de 2021 rendaient les comparaisons difficiles cette année.

“La très bonne performance des revenus l’année dernière continue de créer des compositions difficiles”, a-t-elle déclaré lors d’un appel avec des analystes. Porat a ajouté que les taux de croissance d’une année sur l’autre devraient ralentir pour le reste de l’année.

La société a également lutté contre un dollar en hausse, qui ronge la valeur des revenus des marchés étrangers. Alphabet a déclaré que le dollar fort avait réduit de 3,7% la croissance des revenus d’une année sur l’autre.

Les revenus de Google Cloud ont augmenté d’environ 36 % d’une année sur l’autre pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Mais la division n’est toujours pas rentable avec des pertes qui augmentent d’un peu plus de 45% à 858 millions de dollars. Google est le troisième plus grand fournisseur de cloud, avec environ un dixième du marchéselon Statista.

La taille du personnel d’Alphabet est passée à 174 000 employés, contre 144 000 un an plus tôt, une augmentation qui ne devrait pas se poursuivre. Le PDG Sundar Pichai a déjà déclaré que la société allait embauche lente.

“Lorsque vous êtes en mode de croissance, il est difficile de toujours prendre le temps de faire tous les réajustements dont vous avez besoin”, a déclaré Pichai.

Les résultats plus faibles que prévu de Google sont modérés. Les dirigeants de l’entreprise étaient optimistes lorsqu’ils ont parlé avec des analystes, affirmant que la publicité continue d’innover avec davantage de partenariats.

“Alors que les ventes d’annonces ralentissent pour de nombreuses entreprises, Google a constamment généré des revenus publicitaires positifs en se concentrant sur les domaines où l’entreprise peut être plus pointue”, a déclaré Scott Sullivan, directeur des revenus chez Adswerve, une société de publicité en ligne. Les données sur les consommateurs de Google, ainsi que les partenariats avec les détaillants, peuvent l’aider à mieux se préparer à un ralentissement du commerce électronique, a déclaré Sullivan.

L’action de Google a augmenté de plus de 5 % en dehors des heures de bureau pour atteindre 110,50 $. Google a exécuté une division d’actions de 20 pour 1 plus tôt cette année.